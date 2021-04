Karstadt Leipzig wird umgebaut: Atrium bleibt, Handel nur im unteren Bereich

Leipzig

Das legendäre Kaufhaus Karstadt in der Leipziger City kann zu einem „multifunktionalen Büro- und Geschäftshaus“ umgebaut werden. Die Stadt hat jetzt die Baugenehmigung erteilt. Wann die Arbeiten beginnen sollen, ist allerdings unbekannt. Der vom Eigentümer, dem Immobilienkonzern Even Capital, beauftragte Verwalter wollte sich dazu nicht äußern. Man bereite eine Veröffentlichung vor, heißt es lediglich auf LVZ-Anfrage.

Nach Angaben aus dem Baudezernat bleibt auch unter dem neuen Eigentümer das Karstadt-Gebäude weitgehend so wie es die Leipziger kennen: An der Aufteilung mit lichtem Atrium und Einkaufsmöglichkeiten – allerdings nur im unteren Bereich – wird sich nichts ändern.

Verbindung von Petersstraße zum Neumarkt soll es wieder geben

Die Pläne des Investors sehen demnach folgendes vor: „Die Einzelhandelsnutzung verbleibt im Erd- und 1. Untergeschoss und arrangiert sich um das erhaltene elliptische Atrium.“ Die „Querungsmöglichkeiten des Gebäudekomplexes“ soll für die Allgemeinheit bestehen bleiben, sprich man kann wie früher von der Petersstraße durch das Haus zum Neumarkt gelangen. Im ersten Obergeschoss sind Gastronomie-, Konferenz- und Bürobereiche geplant. Eine teilweise Nutzung durch die Öffentlichkeit soll möglich sein.

Keine Angaben werden allerdings gemacht, ob der prägende Springbrunnen im unteren Bereich erhalten bleibt und was aus den Rolltreppen wird. Bekannt ist nur, dass die Etagen ab dem zweiten Obergeschoss für Büros vorgesehen sind.

„Wir sind froh, dass es für das Projekt jetzt grünes Licht gibt“, sagte Heike Melzer, Geschäftsführerin des City-Marketing-Vereins, der rund 75 Prozent der innerstädtischen Handelsfläche vertritt. Auch wenn das Haus für den Handel nicht wieder die Bedeutung haben werde wie einst, so könne es doch zur Belebung der Innenstadt beitragen, ist sich Melzer sich. Über den Erhalt des Atriums zeigte sie sich erfreut. „Eigentlich spricht nichts dagegen, dass auch der Brunnen bleibt. Die Leipziger lieben ihn.“

Raumhöhen im Karstadt-Gebäude eigenen sich nicht für eine Markthalle

Vom Tisch ist die Nutzung des Hauses als Markthalle. Eine diesbezügliche Petition ist geprüft und von der Verwaltung abgewiesen worden. Da sich die Immobilie in Privathand befinde, könne man als Stadt nur bedingt Einfluss auf die Nutzung nehmen, heißt es in der Begründung. Stadt und Stadtrat hätten wesentlich mehr Mitsprache auf das konkrete Konzept am stadteigenen Standort Leuschner-Platz, heißt es weiter.

Zudem sprächen bei Karstadt die „lichten Raumhöhen von im Mittel 4,45 Metern im Unter- und Erdgeschoss“ gegen eine Nutzung als Markthalle. Die Stadt macht keine Angaben, wer die Petition gestellt hat.

Für eine Nutzung als Markthalle hatte unter anderem der City-Marketing-Verein einen Denkanstoß gegeben. „Nach Corona wird die Innenstadt nicht mehr so sein, wie wir sie einmal kannten“, gibt Vereinschef Thomas Oehme zu bedenken und spricht von Leerstand und neuen Nutzungskonzepten.

City-Marketing-Verein hat mit Petition „nichts am Hut“

Als Alternative zum Neubau auf dem Leuschner-Platz böten sich neben Karstadt auch Teile des Passagen-Systems an. Allerdings räumt der Verein ein, dass die Mietvorstellungen der Immobilieneigentümer dies nicht zulassen würden. Beispielsweise in der Messehofpassage sei die Nachfrage zur Nutzung der Läden aufgrund der hohen Mieten gesunken. Mit der Petition habe man aber nichts am Hut.

So spricht sich der Verein für die Suche nach Alternativen aus. „Eine Markthalle auf dem Leuschner-Platz ist nach unserer Ansicht nicht im Interesse einer vitalen, besonders attraktiven Innenstadt“, sagt Geschäftsführerin Heike Melzer. Der Innenstadtring bilde zudem eine natürliche Barriere. Man plädiere unbedingt für den Erhalt der Wochenmärkte im Zentrum.

Im Februar 2019 schloss Karstadt die Leipziger Filiale. Damit endete auch die Ära der historischen Warenhäuser in der Messestadt. Als Theodor Althoff 1914 zur Eröffnung seines Kaufhauses in der Peterstraße einlud, schrieb er dazu Folgendes: „Mein neues Haus gehört zu den Sehenswürdigkeiten Leipzigs.“

Von Andreas Dunte