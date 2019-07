Leipzig

Das am Montag wieder eröffnete Parkhaus bietet 400 Stellplätze, es wird wie gewohnt über den Peterskirchhof angefahren. Die Kunden können es über Zugänge an der Petersstraße und am Neumarkt per Aufzug betreten und verlassen.

2,50 Euro pro angefangener Stunde

Die Tiefgarage Neumarkt wird täglich von 6 Uhr bis 22 Uhr geöffnet sein und richtet sich an Kurz- und Dauerparker. „Kurzparker zahlen in der Tiefgarage Neumarkt 2,50 Euro pro angefangener Parkstunde. Soll der Aufenthalt länger dauern, liegt der Tagessatz bei 15 Euro. Dauerparker bezahlen 120 Euro im Monat“, sagt Nevena Adam, vom Gebäudeeigentümer Even Capital beauftragte Geschäftsführerin. Die Parkgebühren könnten ausschließlich bar bezahlt werden. Betreiber der Tiefgarage und Ansprechpartner für interessierte Dauerparker ist Europas größter Parkraumbewirtschafter, die Apcoa Parking Deutschland GmbH.

Parkhaus wird für Umbau nochmal schließen

Wermutstropfen: Die Öffnung der Tiefgarage ist vorerst nicht von Dauer. Während der vom Eigentümer geplanten Komplettumgestaltung des ehemaligen Warenhauses wird sie noch einmal vorübergehend geschlossen. Unmittelbar nach dem Ende der noch nicht näher terminierten Umbaumaßnahmen soll sie aber wieder zur Verfügung stehen.

Von lvz