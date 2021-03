Leipzig

Jetzt ist es wohl ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Das Kartellamt hat die Übernahme des Leipziger Real-Marktes durch Edeka gestattet. Bundesweit 72 Real-Standorte wollte sich der größte Lebensmitteleinzelhändler Deutschlands gerne einverleiben. Für 51 gaben die Wettbewerbshüter gerade grünes Licht. Auf der Positiv-Liste steht auch der größte Supermarkt im Leipziger Westen, wo Real der Ankermieter im Löwen-Center Burghausen ist.

„Wir hatten bei einer Reihe von Standorten die Sorge, dass Edeka mit der Übernahme in den jeweiligen Märkten zu stark würde“, ließ sich Andreas Mundt, der Präsident des Bundeskartellamtes, zitieren. Deshalb sei die Zustimmung für die übrigen 21 Filialen verweigert oder an Auflagen geknüpft worden.

Auch Kaufland erhielt Erlaubnis

Wie berichtet, erhielt zuvor auch schon Kaufland die Erlaubnis für eine Übernahme des Standortes in Burghausen. Die K-Kette ist in Leipzig und Umgebung derzeit mit zehn großen Märkten vertreten. Sie gehört wie Lidl zur Schwarz-Gruppe aus Neckarsulm, dem größten Lebensmitteleinzelhändler Europas.

Im Inland hat jedoch die genossenschaftlich organisierte Edeka die Nase vorn. Der Gigant aus Hamburg wurde 1907 in Leipzig gegründet. Nach der Wiedervereinigung trat der Konzern in der Region oft mit anderen Labels wie Netto Markendiscount (ohne Hund), Diska und Marktkauf in Erscheinung. Gleichwohl spielte er in Leipzig stets eine wichtige Rolle – zum Beispiel als Hauptlieferant des Konsums.

Edeka expandiert in Sachsen

In der früheren Hauptpost am Augustusplatz und im Einkaufszentrum „Höfe am Brühl“ eröffnete Edeka in jüngerer Vergangenheit große Supermärkte unter eigenem Namen. Erst vor einer Woche setzte die Edeka-Unternehmensgruppe Nordbayern-Sachsen-Thüringen den Startschuss für einen deutlichen Ausbau des Logistikzentrums im sächsischen Berbersdorf: an der A4 zwischen Chemnitz und Dresden.

Real-Sprecher erläutert Stand

Nach Angaben von Real soll für die Leipziger Filiale möglichst zeitnah entschieden werden, wer sie übernehmen darf. Naheliegend ist, dass der russische Finanzinvestor SCP dazu nun alsbald sowohl mit Edeka als auch mit Kaufland verhandeln wird. Real-Sprecher Markus Jablonski erläuterte den Stand der Dinge am Freitag so: „Es gibt jetzt zwei Bewerber, die von den Kartellwächtern die Erlaubnis für eine Übernahme in Leipzig haben. Damit ist keinerlei Vorentscheidung gefallen, wer es tatsächlich wird.“

Von Jens Rometsch