Sein „Manni“ ist längst Kultfigur für Stammbesucher des Kabaretts Sanftwut in Leipzig: Kabarettist Thomas Störel zieht am Freitag wieder die Ballonseide an, um sein neues Solo „Manni macht die Mädels munter“ zu präsentieren. Im Interview spricht er über Mann(i)-Sein und die Ereignisse in Thüringen.