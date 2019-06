Leipzig

Leipzig im Sommer 1989: Die Friedensgebete in der Nikolaikirche gewinnen immer mehr an Bedeutung. Ab Mai verweilen nach den Andachten stets viele Personen im Nikolaikirchhof und versuchen sogar, im Zentrum Leipzigs zu demonstrieren. Die Staatsmacht geht mit zunehmender Härte dagegen vor. Bis zum letzten Friedensgebet vor der Sommerpause am 3. Juli nimmt die Polizei jeden Montag Personen fest und verhängt Strafbefehle in Höhe bis zu 10 000 Mark.

„Es war eine aufgeregte Zeit, die Fälschung der Kommunalwahlen, das Straßenmusikfestival, die Ereignisse auf dem Platz des Himmlischen Friedens, zudem wenige Tage vor dem Kirchentag in unserer Stadt“, erinnert sich Superintendent i.R. Friedrich Magirius, der am kommenden Mittwoch seinen 89. Geburtstag feiern kann. Am 24. Juni 1989 erschien in der Leipziger Volkszeitung der Beitrag „Was trieb Frau A. K. ins Stadtzentrum?“ Der Autor nannte sich Rudolf Otto. Dahinter verbarg sich Chefredakteur Rudi Röhrer. In der zwei Zeitungsspalten füllenden Polemik wurden erstmals im Organ der Bezirksleitung der SED die Friedensgebete in der Nikolaikirche thematisiert, deren Besucher verunglimpft und die Kirchenleitung angegriffen.

© Leipziger Verlags- und Druckereigesellschaft mbH & Co. KG, D-04107 Leipzig Was trieb Frau A.K. ins Stadtzentrum? Quelle: SESAM.SERVICE Digitalisierung / www.prepress-systeme.deSESAM.SERVICE Digitalisierung / www.prepress-systeme.de

„Es wären eine ganze Menge ehrenwerter Gründe denkbar, warum Frau A. K. aus Wurzen am vergangenen Montagabend in der Leipziger Innenstadt anzutreffen war. Sie ist jung und hat dementsprechende Einkaufswünsche oder will sich einen neuen Film ansehen oder in der Eisbar den Feierabend genießen ... Aber nicht solche ehrenwerte Gründe bestimmen den Weg der Frau, sondern ein höchst verurteilenswerter. Sie fuhr in eindeutig provokatorischer Absicht nach Leipzig, um gemeinsam mit Vertretern bestimmter Gruppierungen im Zentrum der Bezirksstadt die öffentliche Ordnung zu stören“, heißt es unter anderem. Der Autor nahm Bezug auf Ereignisse, die sich nach dem Friedensgebet am 19. Juni zugetragen hatten: Die Kirche war von 650 Menschen besucht worden, ein Teil verharrte danach vor St. Nikolai, eine Gruppe von 30 bis 50 Personen versuchte, Richtung Markt zu demonstrieren, wurde aber durch Sperrketten der Volkspolizei daran gehindert. Es kam zu „Zuführungen“. Eine der davon betroffenen Frauen stammte in der Tat aus dem Kreis Wurzen. Sie hatte wenige Wochen vorher einen Ausreiseantrag gestellt, da ihr Ehemann – Mitglied der SED-Kreisleitung Wurzen – Anfang April von einer Jugendtouristreise mit der FDJ-Kreisleitung nach Köln nicht zurückgekehrt war.

Direkt angesprochen wurde in dem Beitrag Superintendent Magirius, dem seitens des Wohnbezirksausschusses 112 in Leipzig-Mitte ein Schreiben übermittelt worden war. Darin hieß es, „... daß der Ruf der Stadtkirche St. Nikolai in letzter Zeit mehrfach durch Menschen belastet wurde, die die Kirche für persönliche und teils provokatorische Handlungen nutzen“. Magirius bat um ein persönliches Gespräch beim LVZ-Chefredakteur, das am 30. Juni stattfand. Daran nahm der Stellvertreter des Vorsitzenden des Rates des Bezirkes, Hartmut Reitmann, zuständig für Kirchenfragen, teil.

Röhrer: „Antwort auf Fragen vieler Genossen“

Magirius heute dazu: „Es war mein einziger Besuch beim SED-Bezirksorgan. Wir sprachen höflich miteinander, fanden aber keinen Konsens.“ Röhrer in seiner Aktennotiz: „Der Artikel in der LVZ war nicht an die Kirche gerichtet, sondern war eine Antwort auf Fragen vieler Genossen meiner Partei, was es mit den Vorfällen der letzten Zeit im Leipziger Stadtzentrum auf sich habe.“

In der Posteingangsanalyse der LVZ zum Juni 1989 ist vermerkt: „Rund 80 Leserbriefe gingen in der Redaktion zum Beitrag über Frau A. K. (Vorgänge an der Nikolaikirche) ein. 10 Leser äußerten sich positiv dazu und die restlichen negativ. Letztere ähneln sich von der Argumentation bis zur Wortwahl ziemlich und lassen darauf schließen, daß es sich um eine gesteuerte Aktion handelt.“

Geschrieben hatte auch Roland Weise. Am 29. Juli mahnte er in einem Schreiben seinen Brief vom 24. Juni an, in dem er Herrn Otto um eine Aussprache gebeten, aber keine Antwort erhalten hatte. Am 1. August anwortete ihm die Leserbriefredaktion der LVZ: „Ihr Schreiben ging bei uns ein. Allerdings befindet sich der Autor, Herr Otto, gegenwärtig in Urlaub und wird anschließend durch längeren Lehrgangsaufenthalt nicht anwesend sein. Außerdem ließ er uns wissen, daß er keinerlei Interesse an einem Gespräch mit Ihnen hat.“

„Ausgesprochene Dummheit“

Beim Zentralkomitee der SED stieß der Beitrag in der LVZ nicht auf Wohlwollen. In einer Protokollnotiz vom 27. Juni zu einem Gespräch des Genossen Werner Jarowinsky mit Mitgliedern der Arbeitsgruppe Kirchenfragen beim ZK ist vermerkt: „Die Veröffentlichung in der Leipziger Volkszeitung ist taktisch unklug und eine ausgesprochene Dummheit.“

„Rückblickend hatte der Artikel eine Zunahme der Demonstration bewirkt als das Gegenteil, ja, es war ein weiterer Katalysator für das, was sich bald ereignen sollte“, so Tobias Hollitzer, Leiter des Museums in der Runden Ecke.

Von Tom Mayer