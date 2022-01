Katastrophale Bilanz für 2021: Leipzig Hotel Alliance beklagt dramatische Umsatzeinbußen

Leipzig

Der Botschaft am Freitag vom bundesweiten Wirtschaftswachstum – trotz Corona – stand in Leipzig eine Nachricht gegenüber, die eine andere Sprache spricht: Die Hotels der Leipzig Hotel Alliance ziehen eine katastrophale Jahresbilanz – wegen Corona. Laut Sprecher und Vorsitzendem Axel Ehrhardt lag die Auslastung der 19 Mitgliedshäuser im abgelaufenen Jahr bei 27,56 Prozent. Zum Vergleich: 2019 standen 77,41 Prozent zu Buche. „Wie im ersten Pandemiejahr 2020 haben sich die Auslastungen und die damit verbundenen Umsätze gegenüber 2019 weiter dramatisch zurückentwickelt“, so Erhardt.

Weil auch der durchschnittliche Zimmerpreis von 103 Euro vor zwei Jahren auf 58 Euro sank, bedeutete allein das einen Rückgang an Übernachtungserlösen von etwa 22 Millionen Euro gegenüber 2019. Im Jahr dazwischen, 2020, hatte der Rückgang bei der Logis wegen des Total-Lockdowns bei rund 29 Millionen Euro Umsatzverlust gelegen. „Rechnet man die Verluste aus Gastronomie und Veranstaltungen wie Tagungen, Kongresse und Feierlichkeiten hinzu, kommen hier jeweils noch mal etwa sechs bis acht Millionen obendrauf“, rechnet Erhardt vor.

„Müssen lernen, in Unsicherheit zu leben“

Zu der Dramatik durch sinkende Geschäftszahlen gesellt sich die schwierige Personalsituation – und eine angeknackste Moral. „Nachdem wir das erste Pandemiejahr einigermaßen überstanden hatten, war ich sehr zuversichtlich und hätte nicht für möglich gehalten, dass 2021 erneut der Weihnachtsmarkt und die großen Feiern zum Fest ausfallen“, sagt Andreas Hachmeister, General Manager des The Westin. „Deshalb hat die aktuelle Schließung uns alle mental besonders heftig getroffen. Wir haben ein weiteres Mal lernen müssen, in Unsicherheit zu leben.“ Weit mehr als zwölf Millionen Euro Umsatz gingen dem The Westin 2021 verloren.

Felix-Geschäftsführer Sebastian Wensch. Quelle: Sebastian Wensch – Felix

Auch dem Team des Felix am Augustusplatz hat der von der Politik „Wellenbrecher“ genannte Quasi-Lockdown zugesetzt. „Als ich im November meine Leute verabschiedet habe, meinten einige: ,Wir sehen uns dann nächstes Jahr im Juni.‘ Das trifft die Stimmung aus Frustration und Skepsis“, berichtet Geschäftsführer Sebastian Wensch. Das Felix konnte die personellen Abgänge durch große Anstrengungen in Grenzen halten – „per Schulungen und enge Kommunikation, um die Motivation hochzuhalten“, wie Wensch sagt. „Manchmal hatte das schon seelsorgerischen Charakter.“

Starker Personalschwund setzt zusätzlich zu

Bei anderen Hotels war der Aderlass größer: Durch die anhaltenden Teilschließungen, Geschäftseinschränkungen und Kurzarbeiterregelungen verloren manche bis zu 50 Prozent ihrer Belegschaft, so die Alliance. „Wegen der unklaren Beschäftigungsprognosen wird sich dieser Zustand in der gesamten Hotel- und Gaststättenbranche mittelfristig kaum ändern“, befürchtet Erhardt. Hachmeister verzeichnet einen Personalschwund von 35 Prozent. „Nur zu verständlich, wenn die zwischenzeitliche Perspektivlosigkeit es kaum möglich macht, sich oder seine Familie finanziell über Wasser zu halten. Inzwischen konnten wir aber erfreulicherweise auch neue Mitarbeiter gewinnen.“

Axel Ehrhardt, Sprecher und Vorsitzender der Leipzig Hotel Alliance Quelle: Dirk Knofe

Ein zusätzliches Problem auch für die Hotellerie wächst aus den aktuell teils heftig steigenden Preisen. „Insbesondere die Energiekosten, aber auch sämtliche Warenkosten wirken sich negativ auf zurückliegende und zukünftige Rentabilitätsprozesse aus.“ Die Prognosen vor allem für das erste Quartal 2022 sehen laut Erhardt schlecht aus – wegen fehlender touristischer Übernachtungen, Absagen von Tagungen, Kongressen und Messen, eingeschränkten geschäftlichen Aufenthalten.

Der Vorsitzende warnt, der Geschäftsführer ist zuversichtlich

Die gerade eingetretene vorsichtige Lockerung – touristische Beherbergung ist mit der 2G-plus-Regel möglich – taugt noch lange nicht für eine Entwarnung. „Sollten sich ab Frühjahr keine Öffnungsszenarien abzeichnen, die eine normale, vorpandemische Geschäftserwartung zulassen, und ab Herbst ähnliche Einschränkungen vorgenommen werden wie in den letzten beiden Jahren, wird sich 2022 zu einem weiteren traurigen Kapitel des Corona-Managements mit seinen einschneidenden Auswirkungen auf bestimmte Branchen wie der Hotellerie auswirken“, warnt der Vorsitzende der Alliance, die 57 Prozent des relevanten Leipziger Hotelmarktes repräsentiert.

Trotz aller Befürchtungen gibt The-Westin-Chef Hachmeister seine optimistische Grundhaltung nicht auf. „Jeder Tag ist eine Herausforderung, doch wir gehören zu einem starken Konzern. Ich blicke zuversichtlich in die Zukunft.“ Auch Felix-Geschäftsführer Wensch möchte nicht schwarzmalen. „Ich denke, mein Team bald wiedersehen zu können“, sagt er, „und zwar ganz bestimmt vor Juni.“

Von Mark Daniel