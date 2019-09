Katharina Krefft will Oberbürgermeisterin von Leipzig werden

Leipzig

Katharina Krefft, die Fraktionschefin von Bündnis 90/Die Grünen, will Oberbürgermeisterin von Leipzig werden. Die 41-Jährige möchte sich am Sonnabend auf einem Stadtparteitag die Kandidatur von ihrer Partei bestätigen lassen. Die Ärztin tritt dann am 2. Februar 2020 gegen Amtsinhaber Burkhard Jung ( SPD) an, der seinen Hut erneut in den Ring wirft und eine dritte Amtszeit anstrebt.

„Mich reizt eine Stadt der Beteiligung, ich möchte Leipzig gemeinsam mit seinen Bewohnern gestalten. Deshalb trete ich an“, sagte Krefft am Donnerstag gegenüber der LVZ. Die Grünen seien derzeit im Stadtrat die treibende Kraft für die Entwicklung der Stadt, ihr soziales und wirtschaftliches Wachstum in ökologischer Verantwortung. So habe Amtsinhaber Jung gerade ein Arbeitsprogramm 2023vorgelegt – aber ohne den Stadtrat. Dabei habe Jung zwar expliziert betont, dass dies auf dem vom Stadtrat beschlossenen integrierten Stadtentwicklungskonzept „ Leipzig 2030“ (Insek) beruhe. „Ich finde aber, es müssen alle mitgenommen werden, um Leipzig gemeinsam zu gestalten.“ Als Stadträtin konnte sie zwar „Einfluss auf Leipzigs Entwicklung von der schrumpfenden Heldenstadt hin zu der am schnellsten wachsenden, dynamischen und jungen Stadt Deutschlands“ nehmen. „Dennoch sehe ich soziale, wirtschaftliche und zunehmend ökologische Probleme und eine wachsende Distanz der Verwaltung zu denen, die diese Stadt auszeichnen: ihre Menschen. Hier ist ein Politikwechsel nötig“, betont sie.

Leipziger sollen sich einbringen können

Krefft ist in Bad Kissingen geboren, lebt seit 2000 in Leipzig. Für ein Medizinstudium ist sie nach dem Abitur nach Leipzig gezogen. Dem Stadtrat gehört sie seit 2004 an. Im neuen Stadtrat, der sich an diesem Mittwoch konstituiert hat, übt sie den Grünen-Fraktionsvorsitz gemeinsam mit Tobias Peter aus. Die Mütter von fünf Kindern arbeitet als Ärztin, bildet sich als Neurologin weiter, derzeit aber nicht in Vollzeit. Seit fast 15 Jahren kümmert sie sich vor allem um Schulpolitik, sitzt derzeit im Aufsichtsrat des Städtischen Klinikums St. Georg sowie im Aufsichtsrat Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft (LVV). Im Vorjahr initiierte sie eine Strategiekonferenz zur Wohnungslosigkeit.

„Ich habe bewiesen, dass ich viel arbeiten kann und alles unter einen Hut bekomme.“ Krefft nimmt sich viel Zeit, um in der Stadt bei Veranstaltungen präsent zu sein. „Diese Begegnungen sind für mich wesentlich, denn mir liegt daran, dass sich die Bewohner und Bewohnerinnen dieser lebendigen Stadt einbringen können. Das ist für mich Demokratie.“

Beim Parteitag, der am Sonnabend 10 Uhr im Tapetenwerk Halle CO1, Lütznerstraße 91 beginnt, wählen die Grünen zudem eine neue Sprecherin. Stefanie Gruner, die die Funktion derzeit ausübt, hat ein Mandat im Stadtrat angenommen. Das trennen die Grünen von der Parteiarbeit.

Von Mathias Orbeck