Was wird aus dem Kohlrabizirkus? Wie die LVZ exklusiv berichtete, hat sich die Stadt Leipzig mit dem privaten Eigentümer auf einen Kauf des Grundstücks zum aktuellen Verkehrswert geeinigt. Laut einer Ratsvorlage aus dem Baudezernat soll der Vertragsabschluss bereits im Juli erfolgen.

Das Dezernat sieht den Erwerb als „Chance für vorausschauende Stadtentwicklung“. Im Umfeld sei bald mit einer erheblichen Zunahme der Einwohnerzahlen zu rechnen. So sollen auf dem Areal Bayerischer Bahnhof ein neues Viertel mit 1600 Wohnungen (Bauherren Buwog, Stadtbau AG), an der Semmelweisstraße zwei Hochhäuser mit 200 Wohnungen (Instone) und an der Straße des 18. Oktober weitere 214 Wohnungen (LWB) entstehen. Auch für die Forschungs- und Wirtschaftseinrichtungen auf der Alten Messe wäre ein Sport- und Freizeitzentrum mit Gastronomie in der Nähe ideal, heißt es in der Vorlage.

Keine Kletterhalle im Leipziger Südosten

Denn es fehle schon heute an solchen Offerten. Von den sechs Leipziger Kletter- und Boulderhallen befinde sich keine einzige im Südosten. Die Sportmöglichkeiten im Friedenspark und auf dem Fußballplatz Tarostraße hielten dem Ansturm kaum noch stand. „Mit der Soccerworld und Inspirata auf der Alten Messe ist das Angebotsportfolio dann bereits nahezu erschöpft.“

Eine tiefergelegte Fahrstraße umgibt den Kellerbereich des Kohlrabizirkus auf drei Seiten. Über Brücken gelangen Lastkraftwagen auch direkt in die beiden Kuppehallen. Quelle: Dirk Knofe

Das soll sich durch den Kauf langfristig ändern. Wenn die Verwaltungsspitze und der Stadtrat die Vorlage absegnen, könne das 4,1 Hektar große Grundstück von der Leipziger Vicus-Group erworben und anschließend an die städtische Entwicklungsgesellschaft LEVG übertragen werden. Deren Aufgabe im ersten Schritt wäre, die Eisarena in der Nordhalle „für den Breiten-, Freizeit- und Profisport“ sowie den Musikclub „Institut für Zukunft“ zu sichern.

Eisarena und Musikclub wären gesichert

Dabei gehe es nicht nur um das Schicksal der EXA Icefighters, die langfristig die 2. Bundesliga im Eishockey anpeilen. Leipzig sei bis zum Herbst 2018 die einzige deutsche Metropole mit mehr als 500.000 Einwohnern gewesen, die keine Eishalle hatte. Ein Rückfall in diesen Zustand wäre für Kinder und Jugendliche von Nachteil, weil die nächsten Schlittschuh-Trainingsstätten erst 45 oder 80 Kilometer entfernt in Halle-Saale und in Chemnitz stehen.

Das 2014 im Souterrain der Nordhalle eröffnete „Institut für Zukunft“ bekam von Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) eine Auszeichnung als „Spielstätte des Jahres 2018“, betonen die Autoren. Auch tauche das „IfZ“ in jedem Leipzig-Reiseführer für junge Menschen als „Kultlocation“ auf.

In Richtung Semmelweisstraße hat der Techno-Club „Institut für Zukunft“ einen Freisitz im Souterrain geschaffen. Quelle: Dirk Knofe

Um beide Angebote zu erhalten und weitere Mietflächen „niederschwellig“ nutzbar zu machen, müssten in den nächsten Jahren Millionenbeträge in Brandschutz und Haustechnik investiert werden. Einschließlich Kaufpreis rechnet die Stadt mit Gesamtkosten von 16 Millionen Euro. Die Bürospange, welche beide Hallen umschließt, sowie das Souterrain könnten zeitnah Platz für Leipzigs Kulturszene bieten: zum Beispiel Galerien, Proberäume und Ateliers aufnehmen.

Zum Verständnis: Als die wegen ihrer Form und Zweckbestimmung Kohlrabizirkus genannten Großmarkthallen 1927 bis 1930 entstanden, wurden sie weitgehend mit einer Art Tiefgarage für Lastkraftwagen unterkellert, außerdem mit einer Zufahrtstraße in einem umlaufenden Graben versehen. In die Hallen oben drüber können ebenfalls LKW einfahren. Dafür führen große Brücken über den Graben.

Bis zu 2500 Zuschauer kann die Eisarena unter der Nordkuppel bei den Heimspielen der Exa-IceFighters Leipzig aufnehmen. Die Platzkapazität ließe sich aber noch erweitern. Quelle: Dirk Knofe

In einem zweiten Schritt soll die LEVG in einigen Jahren die Südkuppel ertüchtigen. Dort könnten eine Kletter- und Boulderhalle, eine Indoor-Parkour-Strecke, auch ein Trampolin-Park einziehen. Zwischen den Hallen biete sich eine größere Gastronomie-Einheit an. Etwa ab 2030 sollen dann weitere Teile des Bestandes erschlossen und auf den Freiflächen vor der Straße An den Tierkliniken Neubauten mit 15.000 Quadratmetern Nutzfläche entstehen. Der Standort sei gut geeignet für eine Erweiterung der Forschungsfirmen in der BioCity. Teilflächen ließen sich auch verkaufen, um die in den Anfangsjahren erwarteten Verluste beim Betrieb des Kohlrabizirkus auszugleichen.

Vicus-Group bestätigt exklusive Gespräche

Vicus-Chef Michael Klemmer sagte der LVZ, er kenne die Ratsvorlage nicht. „Richtig ist aber in jedem Fall, dass wir der Stadt bis Ende Juli exklusive Verhandlungen zugesichert haben. So lange halten wir die Füße still.“ Welche Brandschutz-Investitionen nötig sind, das hänge von den jeweils erwünschten Nutzungen ab. Kein privates Unternehmen könne auf Dauer eine Eisarena ohne öffentliche Zuschüsse betreiben – das gelte für jede Eissporthalle in Deutschland. „Wir würden es begrüßen, wenn die Stadt Leipzig hier ein großes Sport-, Kultur- und Freizeitzentrum entwickeln möchte – dafür bieten sich die denkmalgeschützten Gebäude mit ihrer einzigartigen Architektur sehr gut an.“

Ursprünglich florierte im Kohlrabizirkus der Großhandel für Obst- und Gemüse. Von 1930 bis 1995 wurden von dort aus nicht nur die Stadt Leipzig, sondern auch weite Teile der Region mit frischen Lebensmitteln versorgt. Quelle: LVZ-Archiv

Die Stadt Leipzig will sich erst in einigen Tagen zu dem Projekt äußern, kündigte ein Rathaussprecher auf Nachfrage der LVZ an.

