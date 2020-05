Kaufhof Leipzig: Kann die Stadt den Standort retten?

Leipzig

In Leipzig wächst die Sorge um das City-Warenhaus Galeria Karstadt Kaufhof. Der Bundestagsabgeordnete Sören Pellmann (Linke) hat am Dienstag Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD) und Wirtschaftsbürgermeister Uwe Albrecht ( CDU) aufgefordert, „unverzüglich alle zur Verfügung stehenden Einflussmöglichkeiten zu nutzen und um den Erhalt von Galeria Karstadt Kaufhof in Leipzig zu kämpfen“. Auch in der Industrie- und Handelskammer zu Leipzig ( IHK) hieß es gestern, die Entwicklung um Galeria Karstadt Kaufhof werde „mit großer Sorge“ verfolgt. Wie berichtet will der Konzern 80 seiner bundesweit mehr als 170 Filialen schließen. Bislang ist offen, welche Standorte betroffen sind.

„Keine zweite Immobilien-Brache“

Laut Pellmann dürfe die Stadt in der City neben dem bereits geschlossenen Karstadt-Warenhaus „keine zweite Immobilien-Brache auf kürzester Entfernung zulassen“. Sonst werde Leipzigs gewachsenem Stadtbild „ein kaum zu behebender Schaden“ zugefügt. Die Galeria sei „das einzige Kaufhaus in der Innenstadt und damit ein unverzichtbarer Anker für den Handel im Herzen der Stadt“. Sie ziehe „Menschen ins Zentrum und nutzt damit auch den Einzelhandel in seinem Umfeld“.

IHK-Hauptgeschäftsführer Thomas Hofmann betonte am Dienstag ebenfalls, wie unverzichtbar das Kaufhaus für die Leipziger City ist. „Zum jetzigen Zeitpunkt können wir nur hoffen, dass der Standort Leipzig nicht zur Disposition steht“, so Hofmann. „Bei einer Schließung würde der Leipziger Innenstadt das letzte große Warenhaus und damit ein wichtiger Magnet verloren gehen.“

Im Neuen Rathaus hieß es am Dienstag, man suche selbstverständlich das Gespräch mit allen Beteiligten und biete Hilfe an. „ Leipzig hat eine der lebendigsten Innenstädte Deutschlands, und auch die Kaufkraft der Menschen ist über Jahre gestiegen“, sagte Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD). „Ich bin mir sicher, dass ein Kaufhaus auch weiterhin in Leipzig funktioniert und weit über die Stadtgrenzen ausstrahlt.“

Druck auf die Gehälter

Für Unmut sorgt in Leipzig auch die Ankündigung des Konzern-Managements, nach der es auch bei den bleibenden Standorten Einschnitte gebe werden und bis zu zehn Prozent der Jobs gestrichen werden könnten. Durch Kürzungen bei den Gehältern drohe Leipzig ein weiterer Kaufkraftverlust, heißt es. Auch Überlegungen, das Warenhaus in ein Handels- und in ein Immobilienunternehmen aufzuspalten sowie teilweise auszulagern seien keine guten Zeichen. Aktuell gibt es in Leipzig 150 Galeria-Beschäftigte.

„Prüfung dauert noch Wochen“

In der Zentrale des Warenhauskonzerns in Essen hieß es am Dienstag, es stehe noch nicht fest, welche Filialen sicher fortgeführt werden können. Die bisher veröffentlichten Zahlen würden „auf einer vorläufigen ersten Einschätzung anhand von klar definierten wirtschaftlichen Anforderungen“ basieren, betonte eine Sprecherin auf LVZ-Anfrage. „Die weitere Prüfung wird nun in den nächsten Tagen und Wochen mit Hochdruck vorgenommen.“ Aussagen zu einzelner Standorte würden erst kommuniziert, „wenn hierzu belastbare Informationen vorliegen“. Wann dies der Fall sein wird, könne man noch nicht sagen.

Von Andreas Tappert