Kaufhof Leipzig: Mitarbeiter kämpfen um Standort-Erhalt

Betriebsversammlung bei Galeria Kaufhof in Leipzig: Die rund 170 Mitarbeiter des Standortes sind in Sorge um den Erhalt ihres Warenhauses und ihrer Arbeitsplätze. Am Montag Morgen wurde über den aktuellen Stand der Dinge informiert; fast die komplette Frühschicht nahm teil. „Wir wissen noch nichts Konkretes“, erklärte Katrin Wehnert im Anschluss. Die Betriebsratsvorsitzende rechnet damit, dass es erst Ende Juni genauere Informationen dazu gibt, welche Standorte der Warenhauskette aufgegeben werden sollen.

Verdi : Bis zu 10 000 Jobs bedroht

Der Essener Konzern Karstadt Kaufhof hatte der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi im Mai Pläne zur Schließung eines großen Teils der Filialen vorgelegt – die Rede ist von rund 80 Standorten. Zurzeit gehören zum Unternehmen 172 Waren- und 30 Sporthäuser sowie 51 Feinkostfilialen. Neben den Mitarbeitern, die durch Schließungen arbeitslos werden könnten, sollen auch in den weiter bestehenden Filialen bis zu zehn Prozent der Jobs gestrichen werden. Bis zu 10 000 Beschäftigte könnten laut Verdi betroffen sein. In Mitteldeutschland gibt es Standorte in Leipzig, Dresden, Chemnitz, Magdeburg, Halle, Dessau und Erfurt. Derzeit wird über einen Sozialplan verhandelt.

Probleme schon vor Corona

Als Grund für die aktuellen Probleme wird die Corona-Pandemie angeführt: Der Konzern geht von einer Milliarde Umsatzverlust durch die zeitweisen Kaufhaus-Schließungen in Folge der Schutzmaßnahmen aus. Das Unternehmen kämpfte aber schon vor der Corona-Krise mit roten Zahlen.

IHK zeigt sich besorgt

Der Bundestagsabgeordnete Sören Pellmann (Linke) hatte nach Bekanntgabe der Sanierungspläne OBM Burkhard Jung ( SPD) und Wirtschaftsbürgermeister Uwe Albrecht ( CDU) aufgefordert, um den Erhalt in Leipzig zu kämpfen. Die Industrie- und Handelskammer zu Leipzig ( IHK) zeigte sich besorgt.

Ein Standort in Leipzig ist schon dicht

Der Warenhaus-Standort Leipzig hat bereits schwere Jahre hinter sich. Karstadt hatte Ende August 2018 rund 230 Mitarbeitern mit Wirkung zum 31. März 2019 gekündigt, nachdem der Konzern mit dem Vermieter der Immobilie in der Petersstraße keine Einigung über eine Mieterhöhung erzielen konnte. Am 8. Februar 2019 folgte die Schließung.

Branche seit Jahren in der Krise

Die deutsche Warenhaus-Landschaft steckt seit Jahren in der Krise; zuletzt hatte die Fusion von Karstadt und Kaufhof Ende 2018 für Aufsehen gesorgt. Namen wie Hertie (1993 von Karstadt übernommen) oder Horten (1994 von Kaufhof übernommen) sind längst verschwunden.

