Das Leipziger Stadtfest dürfte für dieses Jahr endgültig vom Tisch sein. Es wird zum geplanten Termin vom 3. bis zum 5. September wohl auch nicht in abgespeckter Version stattfinden – die aktuelle Corona-Situation lässt es nicht zu. Für Großveranstaltungen gelten in Sachsen bis zum 25. August besondere Hygieneregeln. Die Veranstalter müssen ein Hygienekonzept einreichen, das unter anderem Kapazitätsbeschränkung auf höchstens 50 Prozent der möglichen Besucherzahl, Kontaktnachverfolgung und ein Einbahnstraßensystem beinhaltet.

Insgesamt dürften sich höchstens 25.000 Gäste gleichzeitig auf dem Gelände des Stadtfestes aufhalten. Abseits von festen Sitzplätzen müsste ein Mund-Nase-Schutz getragen werden. Wer nicht vollständig geimpft oder genesen ist, müsste zudem einen tagesaktuellen negativen Coronatest vorweisen. Diese Vorschriften gelten bei einer Inzidenz unter 35. Bei einem Wert darüber bis zur Grenze von 50 dürften sich nur noch 5000 Besucher gleichzeitig vergnügen.

Kleineres Fest wäre nicht wirtschaftlich

Angesichts des Impf-Fortschritts hatte sich der Stadtfest-Veranstalter, die Leipzig Tourismus und Marketing GmbH (LTM), die Möglichkeit einer abgespeckten Version offen gehalten. Diese wurde durch den – im Urlaub befindlichen – Geschäftsführer Volker Bremer bislang nicht offiziell abgesagt, aber alle Fakten sprechen gegen das Fest.

Gesamtorganisator Bernd Hochmuth will nicht vorgreifen, sagt aber auf LVZ-Nachfrage, dass er für seine Planung jetzt den Termin 3. bis 5. Juni 2022 ins Blickfeld nimmt. Ein Einzäunen der vier innerstädtischen Party-Locations zur Erfüllung der Auflagen hält er prinzipiell für möglich, aber damit wäre die Veranstaltung nicht mehr wirtschaftlich und bedürfe erheblicher Zuschüsse. Das Leipziger Stadtfest finanziert sich bislang komplett selbst und bekommt keine finanzielle Unterstützung der Stadt. Die Riesenparty zog in den vergangenen Jahren geschätzte 250.000 Besucher an.

Zahlreiche Stadtfest-Absagen rund um Leipzig

Schon 2020 konnte Leipzig wegen Corona sein Stadtfest nicht feiern. Auch rund um Leipzig wurden zahlreiche Stadtfeste abgesagt. Am 3. August treten in Leipzig wegen der Pandemie-Situation erneut strengere Schutzmaßnahmen in Kraft, da der maßgebliche Inzidenzwert von 10 an mehr als fünf Tagen überschritten wurde. Wie sich die Lage bis Anfang September entwickelt, lässt sich nicht vorhersehen. Damit fehlt es an Planungssicherheit. Spätestens jetzt müssten die Vorbereitung für ein „kleines Stadtfest“ Anfang September intensiv anlaufen.

