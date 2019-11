Kaum noch Grundstücke für Häuslebauer in Leipzig

Leipzig

Leipziger Immobilienprofis warnen vor einer Stadtflucht junger Familien wie in den Neunzigerjahren. „Im Stadtgebiet gibt es eine riesige Nachfrage durch Bauwillige, aber zu wenig verfügbare Flächen“, sagt Andreas Köngeter. „Viele würden gern bleiben, aber hier können sie nicht bauen, solange die Kinder noch klein sind“, meint der Repräsentanzleiter des Immobilienverbands Mitteldeutschland ( IVD). „Das Umland dient da als Ventil.“

Großes Angebot im Speckgürtel

Im Speckgürtel seien jüngst etliche große Baufelder ausgewiesen worden. „Teilweise ziehen die Leute bis nach Zeitz“, weiß Köngeter. Ebenfalls in Sachsen-Anhalt liegt Großkugel, wo das Leipziger Unternehmen Künne gerade 82 Parzellen erschließt. „95 Prozent der Familien, die dort bauen, kommen aus Leipzig“, berichtet Projektleiter Lutz Grundke. Hohe Quoten vermeldet der IVD auch für neue Standorte in Großpösna, Schkeuditz, Krostitz.

2018 Negativ-Rekord bei Käufen

2018 registrierte Leipzig einen Negativ-Rekord bei den Verkäufen freier Grundstücke für Eigenheime (ohne Bauträgerbindung): Nur 93 wechselten den Besitzer. Im Jahr zuvor waren es noch 117. Früher lag der Wert stabil bei 350 bis 500.

Knappes Angebot befeuert Preise

„Für eine Stadt mit 600 000 Einwohnern sind 93 Grundstücke sehr wenig“, meint IVD-Mitglied Stefan Naether. Das knappe Angebot befeuere die Preise, die im vergangenen Jahr in Leipzig um 18 Prozent auf im Durchschnitt 199 Euro pro Quadratmeter stiegen. Zum Vergleich: In Großkugel werden derzeit 119 Euro verlangt. Vor sieben Jahren lagen die Preise in der Messestadt erst halb so hoch.

131 Bewerber für 25 Parzellen

Auch eine Explosion der Baukosten sorge dafür, dass ein schlüsselfertiges Eigenheim in Leipzig nur noch am äußersten Stadtrand für deutlich unter 500 000 Euro zu errichten ist, pflichtet Tobias Behrendt bei. Seiner Baufirma wurden unlängst 30 Einfamilienhäuser am Fenchelweg in Wiederitzsch sowie acht in der Breitenfelder Björneborgstraße fast aus den Händen gerissen. Bei der kommunalen Erschließungsgesellschaft LESG gingen für 25 Parzellen in Knauthain jüngst 131 Bewerbungen ein. „Wir hatten mit noch mehr gerechnet, im Laufe der Zeit ließen sich fast 600 Interessenten vormerken“, sagt Geschäftsführer Ralf-Dieter Claus.

Eigentlich 1500 Grundstücke frei

Nach Angaben von Baubürgermeisterin Dorothee Dubrau (parteilos) besteht in rechtskräftigen Bebauungsplänen in Leipzig ein Flächenvorrat für rund 1500 Einfamilienhäuser. Die meisten davon befinden sich in Portitz an der Grenze zu Taucha, wo die Genehmigung einzelner Bauabschnitte nur schleppend vorwärts geht. Außer dem IVD fordern auch die Verbände Haus & Grund sowie Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen (BFW) von der Messestadt, mehr Bauland auszuweisen und die Genehmigungsplanungen zu beschleunigen. In Erfurt (18 Prozent), Halle (20) oder Magdeburg (38) liege die Eigentumsquote deutlich höher als in Leipzig (11), erläutert Steffen Bieder vom BFW.

Geringe Eigentumsquote in Leipzig

Mit 11 Prozent hat Leipzig die niedrigste Eigentumsquote aller deutschen Metropolen. Dahinter kommen Dresden und Berlin mit je 14, Frankfurt mit 19 Prozent. Laut Immobilienvermittler JLL gibt es europaweit nur in Genf (6 Prozent) und in Zürich (9) noch weniger Wohnungs- oder Hausbesitzer als in Leipzig. „In der EU leben im Schnitt sieben von zehn Haushalten im Eigentum“, schreibt JLL in einem aktuellen Report.

Neuer Plan zu Wohnbauflächen

Laut Bürgermeisterin Dubrau legt das Rathaus in Kürze einen neuen Stadtentwicklungsplan für Wohnbauflächen vor, der eigentlich schon für 2018 angekündigt war. Hauptproblem: Viele Bauflächen würden zurückgehalten, weil die Besitzer hoffen, dass die Bodenpreise weiter steigen, heißt es im Rathaus.

Tipps innerhalb des Stadtgebiets

Wo es in Leipzig noch Bauflächen gibt, lesen Sie unter diesem Link.

Von Jens Rometsch