Leipzig

Für viele Leipzigerinnen und Leipziger ist es ein echtes Problem, für die Stadtverwaltung wohl eher eines unter vielen: Seit zwei Jahren sucht man in Leipzig nahezu vergeblich öffentliche Toiletten. Der damalige Betreiber von 17 städtischen WC-Standorten musste nach Auslaufen seines Vertrages mit der Kommune im Jahr 2019 seine Toilettenhäuschen abbauen. Ersatz gibt es bislang erst an vier Stellen: auf dem Augustusplatz und seit diesem Jahr auch in der Riemannstraße/Bayrischer Platz, auf dem Lindenauer Markt und in der Stuttgarter Allee. Für 50 Cent stehen dort vollautomatische, behindertengerechte und sich selbst reinigende WC rund um die Uhr zur Verfügung.

Das neue WC auf dem Lindenauer Markt ist schon wieder mit Graffiti besprüht. Quelle: Dirk Knofe

Ausgerechnet das einzige dieser öffentlichen WC in der Innenstadt, das am Rande des Augustusplatzes, ist derzeit aber wegen eines Wasserrohrbruchs geschlossen. Es geht nach Aussagen des Verkehrs- und Tiefbauamtes voraussichtlich ab November wieder in Betrieb.

Ab Freitag neue WC in Goethestraße und Elisabethstraße

Immerhin: An diesem Freitag kommen laut dieser Behörde ein neues WC in der Innenstadt (Goethestraße) hinzu sowie eines in der Elisabethstraße. Mitte Oktober folgen dann auch WC in der Siegfriedstraße und bis zum Jahresende auf dem Wilhelm-Liebknecht-Platz. Damit wären dann acht von 20 mit dem neuen Betreiber, der RBL Media GmbH, vereinbarte Standorte ausgestattet. „Weitere Standorte folgen in den kommenden Wochen und Monaten“, so deren Geschäftsführer Daniel Lange.

Blick in eines der neuen öffentlichen WC von RBL Media: Die Anlagen sind vollautomatisch, beheizt, barrierefrei und behindertengerecht ausgeführt, verfügen über begrünte Dächer. Nach jeder Benutzung erfolgt eine automatische Reinigung inklusive des Fußbodens. Täglich werden sie kontrolliert und Verbrauchsmaterialien nachgefüllt. Quelle: Dirk Knofe

Das Thema beschäftigt Politik und Verwaltung schon lange. Die Ratsversammlung hatte bereits im Oktober 2018 auf Initiative des Seniorenbeirates die Stadtverwaltung damit beauftragt, ein Toilettenkonzept für die gesamte Stadt zu erarbeiten, das weit über die mit RBL getroffene Vereinbarung hinausgehen soll. Es wurde vor anderthalb Jahren dem Seniorenbeirat sogar schon im Entwurf vorgelegt. Doch seitdem ist nicht mehr viel passiert.

Im März dieses Jahres vertröstete die Verwaltung den Seniorenbeirat damit, dass das Konzept zwar fertiggestellt sei und sich nunmehr im „internen Mitzeichnungsverfahren“ befinde: „Die Einbringung in die Ratsgremien ist im ersten Halbjahr 2021 zu erwarten.“ Das ist nun auch wieder ein Vierteljahr her, woraufhin die Stadträte Volker Külow (Linke) und Konrad Riedel (CDU) nun noch mal nachhakten.

Die Antwort lässt nichts Gutes erahnen: „Gegenwärtig befindet sich das Toilettenkonzept noch in der verwaltungsinternen Klärung hinsichtlich der finalen Verortung der Zuständigkeit.“ Vier Dezernate schieben sich offenbar den Ball zu: Allgemeine Verwaltung, Finanzen, Umwelt/Ordnung und Stadtentwicklung/Bau. „Dessen ungeachtet bleibt die Zielstellung, dem Stadtrat noch in diesem Jahr ein Konzept zur Beschlussfassung vorzulegen“, heißt es nunmehr im Rathaus.

Von Klaus Staeubert