Kein Eis und Schnee? Wo Leipziger trotzdem Skifahren können

Leipzig

In der Leipziger Tieflandsbucht ist das Skifahren schon aus topographischen Gründen auf Langlauf und Skaten (zum Beispiel am Fockeberg) begrenzt. Wenn die Messestädter einen Berg hinabwedeln wollen, müssen sie schon eine Reise absolvieren.

Gute Anfängerpiste in Augustusburg

Nächstgelegenes Ziel dafür ist das Skigebiet Augustusburg bei Chemnitz (75 Minuten Autofahrt, der Bahnhof liegt genau gegenüber der Talstation von der Seilbahn). Dank Flutlicht- und Beschneiungsanlage ist die 1,5 Kilometer lange Hauptpiste bei entsprechender Witterung von 9 bis 21 Uhr geöffnet. Gleiches gilt für die längste Naturrodelbahn des Erzgebirges gleich in der Nähe. Bewirtung und Skischule finden sich ebenfalls vor Ort – der ideale Platz für Familien mit sehr kleinen Kindern oder mit Skianfängern. Allerdings lag am 12. Januar 2020 nach Auskunft der Betreiber „noch kein Krümel Schnee“ in dem beliebten Naherholungsgebiet, das offiziell Rost’s Wiesen heißt.

Oberwiesenthal ist die höchstgelegene Stadt Deutschlands, der dortige Fichtelberg mit 1215 Metern Höhe meist schon ab Weihnachten weitgehend schneesicher. Die Rodelbahn wurde in diesem Winter noch nicht geöffnet. Toll ist die Eisarena unter freiem Himmel. Quelle: Waltraud Grubitzsch, dpa

Wer schon ganz gut Skifahren kann, dürfte sich bald nach längeren Pisten oder höheren Schwierigkeitsgraden als in Augustusburg sehnen. Dazu locken traditionell etliche Wintersportorte in die Nähe der deutsch-tschechischen Grenze (100 bis 120 Minuten Auto-Fahrzeit). Bedeutende Skizentren auf deutscher Seite des Erzgebirges sind Geising, Altenberg, Rehefeld, Holzhau, Oberwiesenthal, Eibenstock, Erlbach und Schöneck im Vogtland.

Wintersportzentren im Erzgebirge geöffnet

In Tschechien gehören die Skigebiete Telnice, Bournák ( Mikulov), Klíny, Klinovec, Plesivec und Bublava dazu. Klein, dafür aber recht schneesicher aufgrund der Höhenlage oder starker künstlicher Beschneiung sind zudem die Skipisten von Carlsfeld, Mühlleithen und Tellerhäuser.

Aktuell – am 12. Januar 2020 – sind auf deutscher Seite die Skigebiete Fichtelberg/ Oberwiesenthal (15 Zentimeter Schnee), Eibenstock (30 Zentimeter), Kegelberg-Erlbach (30 Zentimeter) und Mühlleiten-Klingenthal (10 Zentimeter) geöffnet – die anderen großen Zentren mangels Schnee hingegen zu. Der Keilberg ( Klinovec), auf tschechischer Seite gleich neben Oberwiesenthal gelegen, vermeldet aktuell 60 Zentimeter Schnee. Mit 481 Metern Höhenunterschied auf der Piste bietet der Keilberg eine längere Abfahrt als der Fichtelberg (304 Meter), zudem ist die Ausstattung der Sportanlagen in Klinovec etwas moderner. Ein Teil des Skipassangebots vor Ort ist mittlerweile sowohl am Fichtelberg als auch am Keilberg nutzbar.

Skibusse der LVB fahren zum Fichtelberg

Die Leipziger Verkehrsbetriebe ( LVB) befördern jeden Winter rund 1000 Passagiere in Bussen zu Tagesausflügen an den Fichtelberg. In aller Regel an einem Sonnabend (nächste Termine sind der 18. Januar sowie der 1., 15., 22., 29. Februar 2020 sowie in den sächsischen Winterferien auch am Mittwoch 12. und 19. Februar 2020) kann man ganz bequem um 7 Uhr am Hauptbahnhof (Ostseite, Bussteig 5) starten und kommt gegen 9.30 Uhr in Oberwiesenthal an. Die Rückfahrt beginnt um 17 Uhr. Kosten: Erwachsener 28 Euro, Kind 21 Euro. Skifahrer und Snowboarder können bei den LVB auch schon den Skipass kaufen, um vor Ort Wartezeiten an den Kassen auszuschließen. Weitere Informationen unter www.l.de/verkehrsbetriebe/produkte/weitere-angebote/winter-spezial-oberwiesenthal.

Sobald in Leipzig doch mal ein paar Flocken vom Himmel fallen, entstehen auch hier schnell viele selbstgetretene Langlaufspuren. Skifans treten diese dann zumeist im südlichen und nördlichen Auenwald, am Elsterflutbecken, im Wildpark, am Luppedamm (Auensee), am Markkleeberger See und dem Cospudener See.

Im tschechischen Riesengebirge – hier ein Blick auf Harrachov – finden Wintersportler ideale Bedingungen. Die Fahrzeit ab Leipzig mit dem Auto beträgt rund dreieinhalb Stunden. Quelle: LVZ-Archiv

Ebenfalls nur knapp zwei Stunden Autofahrt von Leipzig entfernt liegt Oberhof am Kamm des Thüringer Waldes. Mit ganzjährig geöffneter Skisporthalle, Bob- und Rennschlittenbahn, Flutlicht, einer 800 Meter langen Abfahrtstrecke und traumhaft schönen Langlaufstrecken ist die Stadt am Rennsteig ein Paradies für Wintersportler. Zum Üben für Snowboarder taugt auch die ganzjährig geöffnet Skihalle in Senftenberg ( Lausitz) mit einer 130 Meter langen Abfahrt. Reisezeit mit dem Auto ab Leipzig: 105 Minuten.

Günstige Preise im Riesengebirge

Im tschechischen Riesengebirge finden Wintersportler in allen Disziplinen ideale Bedingungen – und jenseits von Spindlermühle auch noch meist sehr günstige Preise für Skipässe, Ausleihe von Material, Skischulen, Gastronomie oder Skiservice wie das Kantenschleifen. Zum Beispiel ins wunderschöne Harrachov beträgt die Fahrzeit per Auto ab Leipzig rund dreieinhalb Stunden. Wer noch deutlich längere Abfahrten sucht, muss dann schon in die Alpen. Fahrzeit nach Kitzbühel ab Leipzig: fünf Stunden und 15 Minuten.

Selbstgetretene Loipen im Auenwald

An der Neuen Linie im südlichen Auenwald finden Skilangläufer bei entsprechender Winterpracht sehr schnell eine ordentliche Spur. Auch Ulrike Loos und Andre Wolf wussten das schon zu schätzen. Quelle: Foto: Andre Kempner

Nach Angaben des Regionalausschusses Leipzig im Skiverband Sachsen findet man – sobald es etwas schneit in der Messestadt – regelmäßig eine Skilanglaufspur an folgenden Orten:

Luppedamm: zwischen Auensee und Domholzschänke (Start zum Beispiel am Parkplatz Auensee)

Neue Linie: in Richtung Cospudener See durch den südlichen Auenwald (Start zum Beispiel am Parkplatz Richard-Lehmann-Straße/Auffahrt B2)

Clara-Zetkin-Park: vor allem entlang der Elster

Elsterflutbecken: am Fußweg hinter dem Zentralstadion

Fockeberg: wer es etwas anstrengender mag, kann den Weg hinauf skaten

Zwenkauer See: bei genug Schnee gespurte Loipen

Mehr Infos: www.leipziger-skispitzen.de

Von Jens Rometsch