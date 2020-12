Leipzig

Weder Kniebeugen noch Joggen auf dem Augustusplatz oder dem Ring: Die Leipziger Corona-Spartakiade, zu der Anhänger der „Querdenken“-Bewegung für den Sonnabend mobilisieren wollten, um ein Schlupfloch in der Corona-Schutz-Verordnung auszunutzen, ist ausgefallen. Stattdessen dominierte ein Großaufgebot der Polizei die gesamte Innenstadt.

An jeder Ecke standen Einsatzwagen bereit, Polizisten mit Diensthunden und auch eine Pferdestaffel patrouillierten. Sogar Wasserwerfer hätten zum Einsatz kommen können. Überall sah man Hamburger Gitter, um Areale wie den Schillerpark oder Kurt-Masur-Platz notfalls absperren zu können.

Anzeige

Mit mehreren Tausend Kräften samt Unterstützung aus sechs Bundesländern wollte Leipzigs Polizei verhindern, dass die Stadt erneut Schauplatz einer verbotenen Kundgebung von Gegnern der Gesundheitsschutzmaßnahmen wird. Wer keine Maske trug, wurde kontrolliert und ermahnt.

Zur Galerie Mit einem Großaufgebot versuchte die Polizei, eine als „Corona-Spartakiade“ getarnte Protestaktion zu verhindern, zu der „Querdenker“ im Netz aufgerufen hatten. Diesbezügliche Kundgebungen waren nicht erlaubt worden. Die Abschreckung durch ein Großaufgebot der Polizei zeigte dann Wirkung. „Querdenker“ waren am Sonnabend in der Leipziger City so gut wie gar nicht auszumachen.

Bereits ab Mittag hatte die Polizei Autobahnabfahrten und andere Zufahrtsstraßen ins Visier genommen. Fahrzeuge mit auswärtigen Kennzeichen wurden kontrolliert, bei Dölzig ein Reisebus mit 30 Insassen gestoppt – und Anzeigen gegen die beiden Fahrer und die Passagiere aufgenommen. „Es war richtig die Versammlungen, bei denen von vorn herein zu befürchten war, dass Personen sich nicht an die geltenden Regelungen des Coronaschutzes halten, zu verbieten“, meinte Leipzigs Polizeipräsident Torsten Schultze am Abend. Der ganz überwiegende Teil der Bürger habe sich an die Sächsische Corona-Schutz-Verordnung gehalten.

Youtuber Stefan Bauer von Polizei festgesetzt

Zugelassen hatte die Stadt Leipzig zuvor drei Gegendemos – jedoch deren Teilnehmerzahl beschränkt. Beim „Bündnis für Solidarität“ auf dem Augustusplatz versammelten sich unter 100 Zuhörer. In Redebeiträgen wurde kritisiert, dass der Lockdown vor allem sozial schwache Bevölkerungsschichten treffe und die Regierenden fast nur großen Konzernen helfen würden. Am Rande kam es zu einem Zwischenfall, als der rechte Youtuber Stefan Bauer mit einem Kameramann auftauchte. Er wurde erkannt, es kam zu verbalen Auseinandersetzungen. Die Polizei erteilte einen Platzverweis und führte Bauer weg.

Satirepartei erinnert an Todesopfer

„Friede, Freiheit, Atemnot – wegen euch ist Oma tot!“ – hatte die Satirepartei DIE PARTEI eine Kundgebung im Nikolaikirchhof überschrieben. Dort formten die sechs Teilnehmer unter anderem eine Glocke aus Grabkerzen, Publikum gab es nicht.

Newsletter LVZ kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Leipzig direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nur wenige Teilnehmer verzeichnete auch eine Kundgebung der Linksjugend auf dem Markt.

Von Mathias Orbeck und Jens Rometsch