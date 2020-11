Leipzig

Am Dienstag hätte der Weihnachtsmarkt seine Türen geöffnet. Und sie hätten mit ihrem Wagen wie jedes Jahr am Kinderkarussell gestanden: Silke und Heiko Fischer von Fischers Kräppelchen. Für die Schausteller war die Saison die schlimmste seit Bestehen des Geschäfts. Und das ist immerhin seit mehr als 90 Jahren.

Kein Weihnachtsmarkt – Haupteinnahmequelle fällt weg

„Wir haben im Grunde das ganze Jahr nur gewartet“, sagt Silke Fischer. „Mittlerweile haben wir wirklich Angst, ob das Geschäft das alles überlebt.“ In normalen Jahren stehen sie nahezu jedes Wochenende in ihrem Wagen und verkaufen die selbst hergestellten Kräppelchen an die Kunden. Saisonstart ist mit dem Ostermarkt. Zudem sind Fischers auf der Kleinmesse, der Bierbörse, dem Stadtfest, den Markttagen, den Wasserfesten in Thekla und Leipzig – und eben auf dem Weihnachtsmarkt zu finden. „Der ist unsere Haupteinnahmequelle, die nun komplett wegfällt“, erklärt Heiko Fischer, der in diesem Jahr mit seiner Frau vor allem von Ersparnissen leben muss. Ein Verlust, der nicht zu ersetzen sei.

Und die Fischers verstehen es auch nicht so recht. „In der Innenstadt verkaufen Gastronomen außer Haus Kräppelchen“, so der 53-Jährige. „Wo ist denn da der Unterschied zu unserem Wagen?“ Es sind diese Fragen, die die Schausteller beschäftigen. „Bei der Kleinmesse hat sich niemand nachweislich infiziert, weil es ein wirksames Hygienekonzept gab und alle aufgepasst haben“, so Fischer. „Das wäre doch vielleicht auch beim Weihnachtsmarkt gegangen.“ Seine Frau ergänzt: „Ich war vergangene Woche in der Stadt und habe den Weihnachtsbaum auf dem Markt gesehen. Es hat mir das Herz zerbrochen.“

„Wir hoffen auf das nächste Jahr“

Am Schlimmsten sei für die Fischers allerdings die Ungewissheit. „Wir hoffen nun aufs nächste Jahr, aber was dann wird, kann derzeit niemand sagen.“ Zudem hofften sie auf eine juristische Lösung für die Schausteller. „Es heißt immer, wir sind nicht systemrelevant“, so die 53-Jährige. „Unsere jahrhundertelange Tradition sieht niemand.“ Allein sie führten das Geschäft in der dritten Generation, seit 2008 gehört es Heiko Fischer. „Wir haben die Wende überlebt“, so Fischer. „Aber so etwas wie in diesem Jahr hat es noch nicht gegeben.“ Zumal es nicht nur finanziell ein Problem ist. „Wenn du es gewohnt bist, jedes Wochenende im Wagen zu stehen und plötzlich nicht mehr darfst, obwohl du willst“, so Fischer. „Das musst du erst mal mental verkraften.“ Der Kräppelchen-Wagen steht geschlossen in einer Halle in der Nähe von Grimma – und wartet nun auf seinen ersten Einsatz im Jahr 2021. Das wäre der Ostermarkt.

Von Linda Polenz