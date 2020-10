Leipzig

Die Erkältungssaison hat begonnen, und der diesjährige Impfstoff gegen Grippe liegt in den Arztpraxen bereit. Das Influenzavirus selbst ist in Leipzig aber noch nicht aufgetaucht: Dem Gesundheitsamt ist bislang kein Fall bekannt, wie die Stadt auf Anfrage mitteilte. Influenzaviren gehören zu den meldepflichtigen Krankheitserregern. Leipzigs Chef-Infektiologe Christoph Lübbert vom Klinikum St. Georg erwartet eine echte Grippewelle hierzulande erst nach Weihnachten und den Höhepunkt voraussichtlich im Februar und März.

Für West-Nil-Virus inzwischen zu kalt

Seit 10. September haben sich auch keine weiteren Menschen in Leipzig mit dem West-Nil-Virus infiziert. Wie berichtet war der Erreger zwischen 21. August und 10. September im Blut von sieben Leipziger Patienten gefunden worden. Das Virus wird nicht von Mensch zu Mensch, sondern in erster Linie durch Mücken übertragen, denen es momentan aber zu kalt ist. Der Mikroorganismus zirkuliert in der Regel zwischen Vögeln und Mücken. Die Gefahr einer Weitergabe an den Menschen ist erst gegeben, wenn das Wetter über einen längeren Zeitraum so heiß ist, dass sich der Keim in der Mücke ausreichend vermehrt. Die Leipziger Tieflandbucht als Wärmeinsel gilt dafür als besonders prädestiniert.

