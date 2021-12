Kein langes Anstehen mehr für Corona-Impfung in Leipzig

Leipzig

Auf die Corona-Impfstellen in Leipzig gab es noch vor Kurzem einen regelrechten Run. Impfwillige mussten für den Piks in den Arm lange Schlangen, stundenlanges Warten und viel Frust in Kauf nehmen. Das hat sich geändert. „Lange Wartezeiten wie noch vor zwei Wochen gibt es an unseren Impfpunkten in Leipzig nicht mehr. Das haben mir alle Kollegen bestätigt“, sagt Ariane Mohr, Sprecherin des DRK Kreisverbandes Leipzig. Sicherlich könne es an der einen oder anderen Stelle noch zu kleinen Staus kommen, aber lange Warteschlangen gebe es an den acht Impfstellen des DRK nicht mehr, betont die Sprecherin.

Das gilt auch für die erste kommunale Impfstelle in der Leipziger Oper. Am Mittwochmorgen ist hier kaum etwas los, von Andrang kann keine Rede sein. Eine ältere Frau, die den Hinweisschildern vor dem Eingang am Operncafé folgt, kann sich direkt, ohne anzustehen, ihre Impfung abholen. Ein ähnliches Bild zeigt sich vor dem Paulinum, wo das Uniklinikum seit dem 14. Dezember Termine für Erst-, Zweit- oder Auffrischungsimpfungen anbietet. Auch hier gibt es keine Schlange und kaum Wartezeit.

Booster-Impfung momentan am stärksten nachgefragt

Trotz nachlassenden Andrangs sei die Nachfrage nach Impfungen in Leipzig weiterhin groß, so DRK-Sprecherin Mohr. Doch es mache sich bemerkbar, dass seit dem 1. Dezember die Impfkapazitäten aufgestockt wurden. Statt vier gibt es nun acht DRK-Impfpunkte, wovon sich sieben an festen Standorten befinden. Ein achtes mobiles Team ist an wechselnden Orten im Einsatz. Zusätzlich gibt es mehr medizinisches Personal. Ungefähr 2000 bis 2200 Dosen verimpft das DRK täglich. Die Zahl sei seit Anfang Dezember relativ konstant geblieben, betont Mohr. Einige Impfpunkte – wie die Arena oder das Stadtbüro am Burgplatz - vergeben vorab online Termine. Das sorgt zusätzlich für eine Entspannung der Wartezeiten.

„Die Termine sind eigentlich jeden Tag im vorhinein ausgebucht“, so die DRK-Sprecherin. „Die Leipzigerinnen und Leipziger nehmen die Impfangebote gut an“, betont sie. Die meisten Menschen würden sich aktuell ihren Booster abholen, 60 bis 70 Prozent seien Auffrischungsimpfungen. Die übrigen 30 bis 40 Prozent verteilen sich entsprechend auf Erst- und Zweitimpfungen. In Leipzig beträgt die Impfquote der vollständig Geimpften den Angaben des sächsischen Sozialminsteriums zufolge 62,9 Prozent (Hinweis: Die Zahlen werden einmal wöchentlich aktualisiert, Stand:13. Dezember).

Zahl der täglichen Impfungen in Sachsen soll verdoppelt werden

Während Impfnachfrage- und -angebot sich in Leipzig aktuell die Waage halten, ist die Situation sachsenweit weniger ausgeglichen. „Die Nachfrage nach Impfangeboten insbesondere bei den Booster-Impfungen ist immer noch höher als das Angebot“, teilt der DRK-Sprecher für Sachsen, Kai Kranich, auf Anfrage mit.

Noch immer hat Sachsen im bundesweiten Vergleich die niedrigste Impfquote. Lediglich 59,1 Prozent (Stand: 15. Dezember) der Bevölkerung sind nach Angaben des Robert-Koch Instituts vollständig geimpft. Während die Booster-Impfungen aktuell zunehmen und im Freistaat momentan bei 21 Prozent liegen, sind bei den Erstimpfungen keine großen Sprünge zu beobachten. Eine erste Impfdosis hatten am 14. November 2.416.969 Sächsinnen und Sachsen erhalten. Exakt einen Monat später stieg die Zahl lediglich auf 2.506.735.

Das DRK plant die Zahl seiner täglichen Impfungen in den nächsten Wochen zu verdoppeln. Derzeit würden täglich circa 10.000 Impfungen geschafft werden. „Ziel ist es in den kommenden Wochen auf 20.000 anzuwachsen“, so Kranich.

