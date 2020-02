Keine Desinfektionsmittel in Leipziger Drogerien und Apotheken

Leipzig

In Leipzigs Drogerien und Apotheken gab es am Freitag keine Desinfektionsmittel mehr. Ob Sprays, Reinigungstücher oder Waschlotionen – was irgendwie vor Viren schützen könnte, war ausverkauft.

Sogar Fußpilzsprays alle

Auch die Rossmann-Drogerie im Petersbogen, die erst am Morgen neue Ware erhalten hatte, konnte kurz darauf nur noch auf leere Regale verweisen. Schon seit Tagen herrsche ein übermächtiger Ansturm auf Produkte zum desinfizierenden Reinigen der Hände, hieß es überall gleichlautend. Sogar Fußpilzsprays, die zugleich „begrenzt viruzid“ wirken, waren alle. Neben der saisonalen Erkältungs- und Grippewelle wecke nun offenbar die Angst vor dem Coronavirus hohen Bedarf.

Nachschub nächste Woche

Bei DM an der Petersstraße wurden neue Lieferungen von Desinfektionsmitteln für Montag, beim wenige Schritte entfernten Rossmann für Dienstag angekündigt. Bei Drogerie Müller wussten Mitarbeiter nicht, wann Nachschub kommt. „Bei uns ist schon lange alles raus. Sie können es nur immer wieder mal versuchen“, lautete eine schulterzuckende Auskunft im Rossmann Karl-Liebknecht-Straße.

Apotheken müssen passen

Auch die Apotheken in der City mussten am Freitag passen. Dort hieß es, der Großhandel könne zurzeit nicht sagen, wann Mittel wie Virugard wieder lieferbar sind. „Vielleicht in 14 Tagen“, erklärte eine Mitarbeiterin in der Petersbogen-Apotheke. Ob diese Mittel speziell gegen das Corona-Virus helfen, sei bisher freilich nicht getestet.

Häufiges Händewaschen hilft

Häufiges, gründliches Händewaschen (die Seife 30 Sekunden lang verreiben) sei ein guter Schutz gegen jede Art von Viren, wurde unter anderem in der Adler-Apotheke an der Hainstraße empfohlen. Dort gab es sogar noch Desinfektionsmittel für die Hände! Jedoch nicht zum Kaufen und Mitnehmen – sondern nur zum sofortigen Reinigen für die Kundschaft an einem kostenfreien Selbstbedienungsautomaten im Verkaufsraum. „Wenn diese Maschine alle ist, haben wir nichts mehr, um sie nachzufüllen“, bedauerte die Apothekerin.

Engpass auch im Umland

In den umliegenden Kleinstädten herrschte ebenfalls Ebbe. Zum Beispiel gab es in Markkleeberger Apotheken keine Viren-Desinfektionsmittel für die Hände zu kaufen.

Mehr zum Thema:

Ärzte raten wegen Coronavirus zu Grippeschutzimpfung

Liveblog: Zahl der Corona-Infizierten in Heinsberg ( NRW) auf 35 gestiegen

Grippe in Sachsen: 25 Todesopfer – RKI: Höhepunkt überschritten

Grippe- und Choronavirus: Leipziger Hygiene-Expertin zeigt richtiges Händewaschen

Von Jens Rometsch