Keine Elternbeiträge für Leipziger Horte und Kitas im Lockdown

Leipzig

Seit Mitte Dezember sind Sachsens Kitas und Horte bereits geschlossen. Das wird wohl bis Anfang Februar so bleiben. Für diesen Zeitraum müssen Eltern, deren Kinder nicht mehr in kommunalen Einrichtungen in Leipzig betreut werden können, keine Gebühren bezahlen.

Wie die Stadt Leipzig am Montag mitteilte, werden für Januar keine entsprechenden Lastschrifteinzüge durch die Stadtkasse vorgenommen. Wer die Elternbeiträge selbst einzahlt oder einen Dauerauftrag eingerichtet hat, wird darum gebeten, die Zahlung für Januar nicht vorzunehmen. Die Erstattung umfasst den Zeitraum vom 14. Dezember 2020 bis zum 5. Februar 2021. Voraussetzung sei, dass die betroffenen Eltern in der genannten Zeit keine Notbetreuung in Anspruch genommen haben, heißt es.

Anzeige

Bereits gezahlte Beträge werden verrechnet

Falls die Gebühren für Januar bereits bezahlt wurden, wird der gezahlte Beitrag auf die Zahlungen in den Folgemonaten angerechnet und auf diese Weise zurückerstattet. Dieses Verfahren gilt auch für schon entrichtete Beiträge im Dezember. Kitas und Horte wurden Mitte des Monats geschlossen, das heißt, dass die Hälfte der Dezember-Beiträge in den folgenden Monaten verrechnet wird. Die Notbetreuungsangebote der Kitas und Horte werden unabhängig von den allgemeinen Beiträgen erhoben.

Alles zum Thema Familie in Leipzig als Newsletter Alle News zum Thema Familie in Leipzig immer donnerstags gegen 16 Uhr im E-Mail-Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Diese Regelungen gelten ausschließlich für Kitas, Horte und Kindertagespflege der Stadt Leipzig und nicht für die Einrichtungen in freier Trägerschaft. Die Stadt Leipzig bittet Eltern, deren Kinder in solchen Einrichtungen betreut werden, sich für nähere Informationen direkt an den jeweiligen Träger zu wenden.

Mehr News im Leipzig-Ticker: Impfzentren starten, Terminvergabe erfolgt online

Von Lilly Günthner