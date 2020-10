Leipzig

Noch rollen die grünen Busse in Leipzig. Am Freitagmittag fährt die Linie 65 Richtung Berlin Alexanderplatz. Es ist eine der letzten Flixbus-Fahrten von Leipzig in die Hauptstadt. Denn wie der Fernbus-Anbieter am Freitag bekanntgegeben hat, wird das Unternehmen Flixmobility seinen Bus- wie auch Zugbetrieb ab dem 2. November vorübergehend einstellen.

Wegen der neuen Corona-Kontaktbeschränkungen sollen in Deutschland, Österreich und der Schweiz zunächst für einen Monat keine Flixbusse mehr unterwegs sein. Das Unternehmen reagiert mit dieser Entscheidung nach eigenen Aussagen auf den Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz, Reiseaktivitäten einzuschränken. „Diese Entscheidung fällt uns auch mit Blick auf unsere Partner, die ein wichtiger Teil unserer bisherigen Erfolgsgeschichte sind, nicht leicht. Dennoch sehen wir es auch als Teil unserer unternehmerischen Verantwortung, auf die derzeitige Lage zu reagieren“, so Flixbus Mitgründer und Geschäftsführer André Schwämmlein.

Leeres Fernbusterminal

Auf dem Leipziger Fernbusterminal sind die Auswirkungen der aktuellen Corona-Situation am Freitagmittag schon zu bemerken. Es ist auffällig leer. Lediglich einige wenige Passagiere warten am Terminal 5 auf den Check-In für die Fahrt nach Berlin. Wiebke Wünisch weiß, dass diese Busfahrt vorerst eine der letzten sein wird. „Ich fahre heute nochmal nach Berlin, um eine Freundin zu besuchen und Sonntag geht’s dann wieder zurück - auch mit dem Flixbus“, erzählt sie.

Wiebke Wünisch: „Ich fahre heute nochmal nach Berlin, um eine Freundin zu besuchen und Sonntag geht’s dann wieder zurück.“ Quelle: Kempner

Normalerweise sei sie viel unterwegs und nutze das große Streckennetz der grünen Busse. Damit ist jetzt aber erst einmal Schluss. Auch Dustin, der hinter ihr in der Schlange zum Einchecken wartet, nutzt die letzte Gelegenheit, um mit dem Fernbus nach Berlin zu reisen. „Ich habe Familie in Berlin und will sie übers Wochenende nochmal besuchen“, berichtet er. „Für Sonntag konnte ich mir noch eine Rückfahrt nach Leipzig buchen.“

Hoffnung auf die Feiertage

Wie lange die grünen Busse stillstehen werden, ist noch unklar. Wenn es die Corona-Situation erlaubt, möchte Flixbus den Betrieb bis zu den Weihnachtsfeiertagen wieder aufnehmen. „Es ist entscheidend, dass wir jetzt alle an einem Strang ziehen, damit sich die Lage bis zu den Festtagen entspannt. Das gilt allgemein für jeden einzelnen, aber natürlich auch für alle Mobilitätsanbieter“, so Geschäftsführer Schwämmlein.

Dustin nutzt die letzte Gelegenheit, um mit dem Fernbus nach Berlin und zurück nach Leipzig zu reisen Quelle: Kempner

Schon im Frühjahr hatte das Unternehmen seinen Betrieb vorübergehend eingestellt. Seit Mai konnte Flixbus den Leipziger Busbahnhof aber wieder regelmäßig anfahren. Besonders die Strecke Leipzig – Berlin ist stark frequentiert. Am Samstag werden nochmals 14 Busse in die Hauptstadt starten, wie ein Flixbus-Mitarbeiter in Leipzig berichtet.

Kein Stillstand auf dem Terminal

Auch wenn mit Flixbus in Leipzig der größte Fernbus-Anbieter bald ausbleibt, wird es am Fernbusterminal weitergehen. „Wir sind weiterhin da und halten den Betrieb aufrecht“, so Dominik Haferburg, Operativer Leiter bei der Firma 4Service Bus Port. Sie betreibt das Busterminal in Leipzig. „Ob wir täglich 50 Busse abfertigen oder nur fünf – wir gewährleisten, dass es weiter geht“, so Haferburg.

Die vorerst letzte Flixbusfahrt aus Leipzig startet am Dienstagmorgen um 5 Uhr nach Berlin. Wann am Leipziger Fernbusterminal die grünen Busse wieder verkehren werden, ist wie so vieles in der Pandemie ungewiss.

Von Lilly Günthner