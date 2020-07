Keine Hotspots, sondern bunt verteilt – 15 Leipziger in einer Woche mit Corona infiziert

Leipzig

In Leipzig wurden in den vergangenen sieben Tagen 15 neue Corona-Fälle registriert. Am 18. Juli lag die Zahl der laborbestätigten Fälle noch bei 632 – an diesem Freitag nun vermeldete die Stadt 647 Infektionen. Zum Vergleich: Einen ähnlich hohen Anstieg der Fallzahlen hatte es zuletzt in einem Zeitraum von fast drei Wochen gegeben, nachdem am 29. Juni 616 Fälle bestätigt waren. Die Ansteckungsrate in der Messestadt nimmt also wieder merklich zu. (Ein Überblick aller Zahlen findet sich hier.)

Eine konkrete Ursache oder eine eindeutige Tendenz lasse sich dabei aber nicht ausmachen, sagt Stadtsprecher Matthias Hasberg auf LVZ-Anfrage. Hotspots seien nicht ausgemacht worden, die Fälle seien stattdessen „bunt über die Stadt verteilt“ und würden nicht zusammenhängen. Ausnahme sind sechs Personen, deren Fälle am Montag zusammen mit vier weiteren Infektionen vermeldet wurden. Wie ein Sprecher des Sozialministeriums erklärte, gehören diese sechs Menschen zu einer „Kontaktpersonengruppe“. Die weiteren Fälle seien unabhängig voneinander aufgetreten. Weitere Angaben zu den Infizierten wurden aus Datenschutzgründen nicht gemacht.

Zahl der Reiserückkehrer in Quarantäne rückläufig

Bei den Reiserückkehrern lasse sich am Ende der ersten Ferienwoche ebenfalls noch keine Tendenz erkennen, so Hasberg. Täglich würden etwa 15 bis 50 Menschen beim örtlichen Gesundheitsamt wegen freiwilliger Corona-Tests anfragen. Sie kämen aus unterschiedlichsten Gebieten und Ländern. Eine Pflicht zur Quarantäne besteht nur für Reiserückkehrer aus Risikogebieten, die unter anderem auf der Seite des Robert-Koch-Instituts gelistet sind.

Die Zahl der Reiserückkehrer in Quarantäne sei leicht rückläufig, so Hasberg: Waren es Anfang der Woche noch etwa 90, sank die Anzahl bis am Freitag auf 85. Ebenfalls in Quarantäne befinden sich aktuell 17 Menschen mit bestätigter Infektion sowie 42 Kontaktpersonen. In stationärer Behandlung befindet sich derzeit niemand.

