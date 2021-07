Leipzig

Die aktuelle Hochwasserkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz zeigt: Auch in Deutschland werden extreme Naturphänomene zunehmend zur Gefahr für die Bevölkerung. Trotz moderner Prognosemöglichkeiten starben an Ahr und Erft bisher 178 Menschen, wurden Tausende obdachlos. Nach dem ersten Schock hat die Aufarbeitung der Ursachen begonnen, gibt es Kritik, dass Frühwarnsysteme versagt haben. Der Ruf nach Sirenen wird lauter, die Menschen auch in der Nacht warnen. 3200 gibt es davon noch im Freistaat, allein in Dresden sind mehr als 200 in Betrieb. In Leipzig steht dagegen keine mehr – wie in so vielen anderen bundesdeutschen Kommunen auch nicht.

„Das bis zum Beginn der Neunzigerjahre vorhandene Sirenensystem war technisch verschlissen und extrem störanfällig“, erklärt Axel Schuh, Chef der Leipziger Branddirektion, der unter anderem auch für den Katastrophenschutz zuständig ist. Statt die bis dato vom Staat betriebenen DDR-Überbleibsel als Kommune kostspielig zu erneuern, habe sich die Messestadt damals für den Aufbau eines „mehrgliedrigen Warnsystems mit unterschiedlichen Warnmitteln entschieden, mit deren Hilfe deutlich umfangreichere Warninhalte als mit Sirenen transportiert werden können“, sagt Schuh.

Digital statt Sirene: Modulares Warnsystem im Einsatz

Dazu gehört vor allem ein System, das im Auftrag der Bundesregierung entwickelt wurde und sich MoWaS nennt – kurz für Modulares Warnsystem. Im Katastrophenfall löst die Stadt Leipzig via Satellit eine Ausspielung der Warnungen über verschiedene digitale Kanäle aus. Allen voran stehe die WarnApp NINA, welche sich laut des Leipziger Feuerwehrchefs in der Vergangenheit als sehr zuverlässig erwiesen habe, sagt Axel Schuh.

„Weitere Möglichkeiten sind eine sofortige Warnung auf der Internetseite der Stadt Leipzig und in den sozialen Medien über die Kanäle der Stadt und der Feuerwehr.“ Tatsächlich verbreiten sich Informationen im Internet durch unzählige Multiplikatoren schnell, dürfte es nur ein kurze Zeit dauern, bis ein anrollendes Inferno auch in der eigenen „Internet-Blase“ registriert wird.

Durchsagen im ÖPNV und mit Hilfe von Einsatzfahrzeugen

Aber nicht jede Bürgerin, nicht jeder Bürger der Stadt Leipzig ist in sozialen Netzwerken aktiv und besitzt ein Smartphone. Wie erfahren die anderen von einer drohenden Hochwasserwelle? „Zusätzlich nutzen wir Informationen über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, über die Fahrgast- und Verkehrsinformationssysteme von Straßenbahnen und Bussen und nicht zuletzt Durchsagen über Lautsprecher an Einsatzfahrzeugen“, sagt Axel Schuh.

Zudem gebe es je nach Art der Katastrophe auch noch weitere Möglichkeiten zu warnen. „Für den konkreten Fall eines Chemieunfalls sind auf den Betriebsgeländen generell Sirenenanlagen installiert und die Anwohner werden damit gezielt gewarnt. Im Vorfeld informieren die Betreiber die Anlieger der Umgebung, wie sie sich unter Umständen bei einem Störfall verhalten sollen.“

Hochwasserwarnung auch per SMS

Für nahende Fluten nach Regenfällen oder Schneeschmelze gibt es in Sachsen inzwischen ein Landeshochwasserzentrum (LHWZ), das Informationen von mehr als hundert Pegelstationen sammelt und bei warnenden Prognosen auch die Leipziger Branddirektion informiert. In diesem Fall wird in der Stadt dann unter anderem ein spezielles SMS-Warnsystem aktiviert, erklärt der Katastrophenexperte.

Dafür müssen sich Interessierte allerdings vorher erst einmal anmelden. Über die Rufnummer 0177 178 414 4 soll je nach Fluss vor der Haustür ein Codewort versendet werden: entweder „Elster“ (für Weiße Elster und Pleiße), „Parthe“ (für Parthe) oder „Burhaue“ (Neue und Alte Luppe). Wer lieber eine E-Mai statt SMS erhält, kann selbige Codewörter auch an anmeldung.hochwasser@leipzig.de schicken und wird dann informiert. Einmal registriert, gibt es drei Jahre lang Katastrophenmeldungen aufs Telefon. Danach muss der Service erneuert werden.

Im Fall der Ereignisse zuletzt an Ahr und Erft, wo Wetterdienste zwar bereits vor Extremwetterlagen warnten, die eigentliche Sturzflut aber praktisch über Nacht kam, wären E-Mails, SMS oder Smartphone-Apps kaum hilfreich gewesen. Dieser Umstand könnte künftig nun auch an der Pleiße zum Umdenken führen. „Die Stadt Leipzig wird zeitnah, auch in Auswertung der Ereignisse in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, über die Anpassung oder Erweiterung der vorhandenen Warnmöglichkeiten beraten – beispielsweise mit weiteren Sirenensystemen“, so Axel Schuh.

Ähnliches passiert aktuell auch in anderen deutschen Großstädten. So hat die Bundeshauptstadt Berlin seit den 1990er Jahren auch kein funktionierendes Sirenennetz mehr und lässt nun prüfen, an welchen Stellen ein neues entstehen kann. Bis Ende des Jahres sollen Ergebnisse vorliegen. Der Bund hat passend dazu bereits vor Monaten ein neues Förderprogramm zum Ausbau der Sirenen-Warnungen in der Republik aufgelegt.

