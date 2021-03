Keine Touristen – wie die Leipziger Hotels durch die Krise kommen

Leipzig

Stille. In der Lobby des Leipziger Fregehauses im Herzen einer lebendigen Stadt ist es fast schon gespenstisch. Wo sich sonst Touristen durch das enge Treppenhaus schlängeln, um zum Konzert ins Gewandhaus zu flanieren – gähnende Leere. Frische Blumen stehen auf verlassenen Tischen. Kaum einer erfreut sich daran. Sie symbolisieren die Hoffnung der Betreiberin auf das Ende dieser Zwangspause. Das Ende einer vier Monate langen Stille, in der nur wenige Geschäftsleute in den Gästezimmern schnarchten.

Sabine Fuchshuber, Chefin vom Boutique-Hotel, vermisst die lebhaften Gespräche beim Check-in und das Lachen im Frühstücksraum nebenan. Die Nobel-Herberge sei ihr drittes Kind, sagt die 54-Jährige lächelnd. Das stecke gerade im verflixten siebten Jahr.

Tägliche Runde durch das leere Haus

In dieser Woche haben drei Manager in dem historischen Gebäude mit den knarzenden Dielen und den quietschenden Türen genächtigt. Seit dem 2. November ist alles anders. So lange schon dürfen in der Messestadt keine Touristen mehr übernachten. Wer einchecken will, braucht triftigere Gründe als den Wochenendausflug.

Das Hotel mit den 20 Zimmern ist das zweite Zuhause von Sabine Fuchshuber. Sie hat in Weimar Architektur studiert. Lebt mit ihrer Familie seit vielen Jahren in Leipzig. Man merkt der Naumburgerin ihren Optimismus an. Trotzdem. Die Situation lässt auch sie schlechter schlafen – „aber ich bin keine Meckerin.“ Wie jeden Tag dreht sie eine Runde durch das leere Haus. Ein kurzer Blick in die verwaisten Appartements. Alles steht akkurat an seinem Platz. Es ist Staub gewischt.

Fuchshuber habe keinen ihrer fünf Festangestellten entlassen müssen – auch dank der staatlichen Überbrückungshilfen. „Als ich am 24. Dezember die Abschlagszahlung der November-Hilfe erhielt, war das mein schönstes Weihnachtsgeschenk.“ Mit ihren eigenen Rücklagen werde sie das Hotel über die schwere Zeit bringen.

Ein kurzer Schwatz auf dem Flur – mehr geht nicht

Rückblende. Vor ziemlich genau einem Jahr ging es auch bei Kathrin Kastner in der „Pension am Südplatz“ zu wie im Taubenschlag. Die Gäste kamen und gingen. Und heute? Hocken nur wochentags ein paar Monteure in ihrer Arbeitskluft nach Feierabend auf den Zimmern. Das Frühstücksgeschirr für den nächsten Tag hat die Chefin schon drapiert und auch die Kaffeemaschine ist bereit für den nächsten Morgen. „Meine Gäste müssen nur noch das Knöpfchen drücken“, sagt die 56-Jährige lachend.

Ansonsten hat sie nicht viel zu lachen. Die Zeiten haben sich gravierend verändert. Tote Hose an den Wochenenden. Und das gleich neben der „Karli“ – dieser sonst so lebendigen Kneipenmeile Leipzigs. Im Frühjahr blieben die Buchmesse-Gäste weg. Pfingsten sieht Kastner eigentlich schwarz. Aber 2020 bleiben die Fans des Wave-Gotik-Treffens zuhause. „Die kommen aus aller Herren Länder. Mit einigen bin ich mittlerweile befreundet. Gemeinsam saßen wir am Abend in den schönen Kneipen um die Ecke.“ Der ehemaligen Bibliothekarin ­bleiben im Moment nur die Erinnerungen.

Es herrscht Ebbe in der Kasse. Wenigstens zwei Gäste kann Kastner bedienen. Zwei Arbeiter aus Lingen im Emsland. Arton Kelmendi Becutec (42) und sein zehn Jahre älterer Kollege Richard Reinken. Beide arbeiten für eine Firma aus Niedersachsen, die industrielle Toranlagen in ganz Deutschland baut. Auch die Familienväter sind von der Corona-Zeit genervt: „Man ist abends nur auf dem Zimmer und hat keine Unterhaltung“, sagt der 52-Jährige, der seit über drei Jahrzehnten wochentags fernab der Heimat unterwegs ist. Jeden Morgen stehen sie kurz nach sechs auf. Frühstück im Gemeinschaftsraum. Tagsüber richtet die Hausherrin die Betten. Abends ein kurzer Schwatz im Hausflur. Mehr geht nicht.

Schleppende Hilfen, Nebenkosten, kaum Einnahmen

Die Pensionsinhaberin ist mit dem Latein fast am Ende. Sie hockt in ihrem Schreibtischsessel, Steuerunterlagen türmen sich auf dem Tisch. Im Herbst läuft der Mietvertrag aus und sie fragt sich, ob es für sie überhaupt weitergeht. „Ich zahle jeden Monat 2905,61 Euro mit Nebenkosten. Die staatlichen Hilfen kommen nur schleppend bei mir an. Ich habe Arbeitslosengeld beantragt“, sagt sie leise. Der Kampf ums Geld macht die Geschäftsfrau mürbe. Vor zwei Jahren hat sie noch eine Putzfrau beschäftigt – ihr musste sie inzwischen kündigen. „Aktuell lebe ich von meinen Ersparnissen, die ich für später vorgesehen hatte.“

Szenenwechsel. Die aufmerksame Dame an der Rezeption des Drei-Sterne-Superior-Hotels „Michaelis“ schaut sofort auf. Lächelt nett als sich die automatische Tür zum Foyer öffnet. Aus dem Lautsprecher tönt leise Musik, ein Bote bringt die Post vorbei. Es wird Kaffee angeboten. Alles fast wie immer. Nur Gäste sind keine da.

An einem normalen Arbeitstag verlässt Geschäftsführer Michael Reinhold seinen Arbeitsplatz nie vor 20 Uhr. Der Manager ist gelernter Koch, hat an der Hotelfachschule studiert und war in den Neunzigerjahren in der Projektentwicklung der „Hotel Michaelis GmbH“ mit sieben weiteren Objekten in Leipzig tätig. Heute ist er mit ein paar wenigen Mitarbeitern fast alleine im Haus. Seine täglichen Aufgaben sind geschrumpft. „Derzeit verwalte ich, buche um und vertröste die Gäste.“ Der 52-Jährige sitzt in einem der drei Tagungsräume des Hotels. Genutzt werden können sie derzeit nicht. Daran ändern auch die extra angeschafften Raumluftreinigungsfilter nichts.

Während in den großen Häusern die Gäste in der Anonymität verschwinden, kennt Reinhold viele persönlich. Im ersten Lockdown durften er sie noch im eigenen Restaurant begrüßen. Die kulinarischen Spezialitäten der Küche sind bei Feinschmeckern im ganzen Land bekannt – seit Monaten genießt hier keiner mehr. Immerhin: Den Sonntagsschmaus – ein Menü aus saisonalen und regionalen Speisen – kann sich der Leipziger nach Hause liefern lassen oder persönlich abholen. „Das mache ich aber nur fürs Marketing und damit die Köche was zu tun haben.“

„Mit zwei blauen Augen kommen wir durch die Pandemie“

Bei der Eröffnung des Hotels 1997 gab es zwölf festangestellte Mitarbeiter – heute sind es 100. Die meisten sind in Kurzarbeit und arbeiten auf Abruf. Das Hotel habe weiterhin durchgehend geöffnet. Für die wenigen Gäste, die kommen dürfen. 17 Prozent Auslastung haben wir zurzeit, sagt der Chef. „Das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Das ist niederschmetternd. Die Hilfen erreichen uns zögerlich, aber wir kommen mit zwei blauen Augen durch die Pandemie.“ Er sei zuversichtlich, manchmal aber auch verzweifelt. Diese Ungewissheit mache einfach mürbe. Bis Ende März wurde der Lockdown für die Hotellerie verlängert – Reinhold schaut gespannt auf die nächsten Auflagen und wird weiter versuchen, das Beste draus zu machen.

Auch im „Blauen Salon“ vom Fregehaus bleibt es solange noch still. Dort, wo Gäste üblicherweise an einem Glas Prosecco nippen, ­dabei in Magazinen und Büchern schmökern – dort steht Sabine Fuchshuber und wirkt, als würde sie sich in die Zukunft träumen. Eine bessere Zukunft. Eine, in der Gäste die Hotel-Lobby wieder lebendiger machen. In der das Leben auf den Straßen pulsiert und abends im „Blauen Salon“ über den Tag ­erzählt wird. Bei einem Glas Pro­secco.

Von Regina Katzer