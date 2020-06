Keine langen Schlagen bei Corona-Tests in Leipzig

Leipzig

Corona-Tests laufen in der Stadt Leipzig momentan vergleichsweise schnell ab. Für einen privaten Test können Interessierte laut Gesundheitsamt gleich in die drei Corona-Ambulanzen kommen. Die Corona-Ambulanzen im Universitätsklinikum Leipzig, im Städtischen Klinikum St. Georg, im Herzzentrum sowie im Helios Park-Klinikum Leipzig bieten diese Test an. Anders als in Corona-Hotspots wie dem Landkreis Gütersloh gibt es hier keine langen Schlangen.

„Wer sich vor einer Urlaubsreise testen lassen will, muss dies aber selbst bezahlen“, sagt eine Sprecherin des Leipziger Gesundheitsamtes. Die Kosten dafür belaufen sich von circa 140 bis 180 Euro. Telefonische Beratungen dazu sind in den Gesundheitsämtern und bei Hausarztpraxen möglich: „Der Test nutzt aber nur etwas, wenn er mindestens 48 Stunden vor Reisebeginn erfolgt – sonst wird er oft nicht anerkannt“, betont sie. Derzeit ist der Andrang dort nicht so groß. Deshalb gehe es auch zügig, heißt es. „Es kommen mittlerweile zwar ein paar Menschen mehr. Je nach Andrang, wie in der Sprechstunde, gibt es aber keine großen Wartezeiten“, ergänzt Kathrin Winkler von der Unternehmenskommunikation des Universitätsklinikums.

Bei City-Labor gibt es Ergebnis auch online

„Bei uns geht der Test auf eine akute Infektion momentan sehr schnell. Das Ergebnis ist vom Abstrich binnen 24 Stunden verfügbar“, sagt Sandra Wolf, die im City-Labor Untersuchungen organisiert. Die Firma hat einen Standort in der Hainstraße in der Leipziger Innenstadt – dort ist allerdings nur mittwochs geöffnet – sowie in der Messe-Allee in Wiederitzsch. Nach der Registrierung können die Patienten das Ergebnis mit Passwort sogar online abrufen.

Angeboten werden diese Test, falls Urlauber diese für ihre Reiseziele benötigen, auch im Landkreis Leipzig. „Dabei handelt es sich um individuelle Gesundheitsleistungen, die auch kostenpflichtig sind“, so die Sprecherin des Landratsamtes, Brigitte Laux: „Zuständig sind dafür die Hausarztpraxen. Die Hausärzte können ihre Patienten auch in die Anlaufpraxis überweisen, wenn die Abstriche nicht in der Hausarztpraxis selbst erfolgen können.“ Kosten: circa 70 Euro.

Nordsachsen empfiehlt, sich an Hausarzt zu wenden

„Wer sich privat einem Corona-Test unterziehen möchte, sollte sich an seinen Hausarzt oder an das Gesundheitsamt wenden, um einen Termin dafür zu vereinbaren“, sagt Steffi Melz, amtierende Leiterin des Gesundheitsamtes Nordsachsen: „Nach dem Abstrich dauert es in der Regel ein bis zwei Tage, bis das Ergebnis vorliegt. Die Kosten sind laborabhängig und bewegen sich zwischen 70 und 160 Euro.“ Dem Gesundheitsamt liege noch keine Preisliste für Privattestungen vor, da in Nordsachsen mit seinem geringen Infektionsgeschehen bislang kein Bedarf dafür entstanden sei.

