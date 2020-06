Gäste aus deutschen Corona-Hotspots müssen in einigen Urlaubsgebieten Tests vorweisen. Leipzig gehört zum Glück nicht dazu. Wer eine Reise plant und einen Test benötigt, bekommt diesen in Leipzig derzeit aber recht schnell.

Keine langen Schlangen bei Corona-Tests in Leipzig

