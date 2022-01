Kellerbrand – drei Leichtverletzte in Taucha

Taucha

Glück im Unglück: Noch vor dem Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehren retten sich drei erwachsene Bewohner eines Einfamilienhauses in Taucha ins Freie. Aus den Kellerfenstern steigt eine weithin sichtbare, schwarze Rauchwolke. Die zwei Frauen und der Mann stehen unter Schock, werden von Maltesern ambulant in den Rettungswagen behandelt. Der Notarzt sprach von leichten Verletzungen. Alarmiert werden die Rettungskräfte um 16.50 Uhr. Wohnungshausbrand mit vermissten Personen, heißt es in der Einsatzmeldung. „Das hatte sich zum Glück nicht bestätigt, aber die Rauchwolke war sogar von unserer Feuerwache aus zu sehen. Vor Ort war es dann ein Kellerbrand“, sagt Einsatzleiter Cliff Winkler.

Großeinsatz von Feuerwehren und Rettungsfahrzeugen am Samstag-Abend in Tauchas Matthias-Erzberger-Straße. In einem Einfamilienhaus brennt es im Keller. Quelle: Olaf Barth

55 Einsatzkräfte vor Ort

Das Feuer sei nach dem Eintreffen der Wehr schnell unter Kontrolle und gelöscht gewesen. Vier Trupps, je zwei Mann stark, hatten sich in schwerer Atemschutzausrüstung zum Brandherd vorgekämpft. Was genau allerdings alles in Flammen stand und was die Ursache für das Feuer war, konnte Tauchas Stadtwehrleiter noch nicht sagen. Winkler: „Wir löschen jetzt die restlichen Glutnester und lüften das Gebäude, damit dann die Brandermittler hinein können. Inzwischen sind auch Strom und Gas abgestellt.“ Insgesamt waren 55 Feuerwehr-Einsatzkräfte vor Ort. Sie verteilten sich auf drei Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr Eilenburg sowie alle fünf Fahrzeuge der FFw Taucha plus das Einsatzfahrzeug der Kameraden aus dem Tauchaer Ortsteil Merkwitz. Mehrere Krankenwagen der Malteser und die Polizei waren ebenfalls angerückt.

Straße voll gesperrt

Wie es jetzt mit den drei Bewohnern weitergeht, ob sie wieder in das Gebäude können und dürfen oder anderweitig eine Unterkunft erhalten müssen, stand noch nicht fest. Eine Gefahr für benachbarte Gebäude hatte zu keinem Zeitpunkt bestanden. Die Matthias-Erzberger-Straße war für die Zeit des Einsatzes voll gesperrt.

Von Olaf Barth