René Klaschka ist Probstheidaer mit Leib und Seele. Ende der 1980er Jahre zog es ihn dennoch fort in Richtung Westen. Anfang der 90er kehrte er zurück und arbeitet seitdem in der Gastronomie. Der 60-Jährige, der in der beliebten „Schnittstelle 1845“ kellnert, blickt auf spannende Jahre zurück und erklärt, warum er seinen Stadtteil liebt.