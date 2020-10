Leipzig

Die 37-jährige Elefantenkuh Kewa, die mit zwei Töchtern und Söhnchen Edgar vor ein paar Wochen aus dem Berliner Tierpark nach Leipzig übersiedelte, hat ihre anfängliche Angst vor dem Leipziger Original Voi Nam überwunden. Momentan sieht es nach einem Happy End für die beiden Dickhäuter aus. Beide rüsselten schon gemeinsam auf der Außenanlage. Und Kewa hat gemerkt, dass der große Bulle ein ganz Lieber ist.

Potenzial zur Leitkuh

„Kewa hat ein ein gutes Potenzial zur Leitkuh. Wir merken in unserer täglichen Arbeit, dass diese Rolle gerechtfertigt wäre“, sagt Tierpfleger Robert Stehr. Außer Elefantenkuh Rani und deren Söhnchen Kiran, die sich nur kurz zu einer Stippvisite draußen sehen lassen, bummeln oder toben die übrigen Herdenmitglieder an einem schönen Herbsttag in der Sonne – sehr zur Freude der Zoo-Besucher.

Tierpfleger Robert Stehr kennt die Neuen aus dem Berliner Tierpark seit zwei Wochen und lernt täglich dazu. Quelle: Regina Katzer

Eine vorbildliche Mutter

Kewa kümmert sich hervorragend um ihren Nachwuchs: „Wenn Edgar brummt, geht sie sofort zu ihm. Bei der achtjährigen Pantha schaut sie auf, nur Tochter Thuza ist mit elf Jahren auf sich gestellt. Das ist aber völlig normal“, schildert Pfleger Stehr. Der 43-Jährige arbeitet seit 1997 im Leipziger Zoo und seit 20 Jahren mit den Elefanten. Aktuell trainiert er mit seinen Kollegen die Leipziger und Ex-Berliner Rüsseltiere in gesonderten Übungseinheiten: „Wir gewöhnen uns aneinander und vereinheitlichen gerade die Kommandos.“

Elefantenkuh Kewa fühlt sich mit Söhnchen Edgar (4) im Badebecken pudelwohl. Quelle: Zoo Leipzig

Steckbrief

Geburtsdatum: März 1983Geburtsort: Myanmar (wild)Größe: 2,57 MeterGewicht: 3680 KilogrammVerwandtschaft: Mutter von Thuza, Pantha und EdgarÄußere Merkmale: beidseitige Markierung der Forstbehörde in Myanmar in Form eines Sterns auf dem Po, schöne Schwanzquaste.Verhalten: Sehr fürsorglich ihren Jungtieren gegenüber, ist das Bindeglied zwischen ihren Jungtieren und Tante Astra.

Von Regina Katzer