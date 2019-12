Kickboxer und Laienprediger: Der Macher Oliver Hess

Leipzig

Ehrenamtler bilden das Rückgrat der Gesellschaft. Eine LVZ-Serie porträtiert diejenigen, die das Leben anderer besser machen. Heute: Oliver Hess (55). Der Leipziger Rechtsanwalt ist in seiner Freizeit Laienprediger und auch Kickboxer. Er engagiert sich in einem Kirchenvorstand und beim Partnerschaftsverein Leipzig-Herzliya, zudem beim Deutschen Roten wie auch Blauen Kreuz.

Diese Geschichte ist sinnbildlich für sein Leben. Als Oliver Hess noch ein Kind und seine Familie eher arm war, wollte er gern Limonaden-Fabrikant werden, damit er und alle Bedürftigen, die sich eben Limonade wünschten, immer genug davon haben könnten… Fabrikant wurde er zwar nicht und ist auch gar nicht traurig darüber. Aber er begleitet als Rechtsanwalt Käufe und Verkäufe von Firmen; denn sein vorrangiges Metier sind das Gesellschafts- und das Arbeitsrecht. Und er gibt anderen uneigennützig ab – Rat, Hilfe, Wissen, Zeit, Liebe, Geld ...

Maxime: Nicht lamentieren

„Sie können das Evangelium knicken, wenn Sie das nicht tun“, sagt Hess. Sein Engagement auf den vielen Feldern habe einen christlichen Hintergrund. Bereits seit zehn Jahren gehört er zum Kirchenvorstand der evangelisch-lutherischen Kirche Holzhausen. Und weil es dort zuletzt „Pfarrerarmut“ gab, absolvierte Hess zwischen 2014 und 2016 in seiner Freizeit eine theologische Ausbildung. Diese berechtigt ihn nun, im schwarzen Talar als Prädikant, als Laienprediger, aufzutreten. Wo? „Dort, wo ich angefragt werde.“ Überhaupt begebe er sich gern in Situationen, „von denen man nicht weiß, wie sie ausgehen...“ Es ist Maxime des 55-Jährigen, nicht zu lamentieren, sondern immer wieder nach Lösungen zu suchen. Ein Macher eben.

Die Goldene Robe 2019 geht an Oliver Hess (Mitte). Der 55-Jährige erhält sie von Prof. Tim Drygala (links), Dekan der Juristenfakultät, und Friedbert Striewe, Chef des Leipziger Anwaltvereins. Quelle: André Kempner

In Goslar geboren, wuchs Oliver Hess in Bayern auf und kam 1992 mit seiner heutigen Ehefrau nach Leipzig. Sie wollte Richterin werden – und ist es bis heute; sie hätte nach Dresden, Chemnitz, Magdeburg, Potsdam und eben Leipzig gehen können. Man habe sich alles angeschaut. „Wir saßen dann im Café Concerto am Thomaskirchhof, es war windig und regnerisch und wir guckten auf das Bachdenkmal und waren uns einig: Leipzig ist am spannendsten. Reine Bauchentscheidung“, sagt der Familienvater lächelnd. Er hingegen wollte unbedingt als Anwalt arbeiten. „Ich hatte keine Lust auf feste Strukturen und Vorgesetzte, ich bin mit Leidenschaft Freiberufler.“ Als solcher ist er nun seit 15 Jahren Partner in einer Sozietät in Leipzig.

„Ich stehe ungern im Mittelpunkt“

Friedbert Striewe, Chef des Leipziger Anwaltvereins, weiß sehr zu schätzen, „dass Hess zuhört, wo andere sich vordrängen, um ihre Weisheiten zu verbreiten. Ihm geht es um das Ergebnis, nicht um das Ritualisieren eines Streits. Er kann sich sehr gut hinter die Sache, um die es geht, zurücknehmen“. Der Kollege gehöre eher zu den unaufgeregten und zurückhaltenden Menschen. Er sei verantwortungsvoll und auch bereit, in hohem Umfang Mandanten ohne angemessene Vergütung zu helfen.

So war es auch vor zwei Jahrzehnten, als der alte DRK-Kreisverband Borna in wirtschaftliche Nöte geriet, nicht zahlen konnte und juristische Hilfe brauchte. Hess blieb als Ehrenamtler dem darauffolgenden Kreisverband Leipzig-Land mit Sitz in Zwenkau bis heute treu, ist Vizepräsident, sitzt im Aufsichtsrat. Vizevorsitzender ist er auch beim „Blauen Kreuz“ Leipzig, einem Verein, der Wege aus der Sucht aufzeigt. Keinesfalls wollte er an die Spitze. „Ich stehe ungern im Mittelpunkt oder in der ersten Reihe.“

„Barmherziger Helfer“

Beim Städtepartnerschaftsverein Leipzig-Herzliya gehörte er zu den Gründungsmitgliedern. Herzliya in Israel sei eine „sehr lebhafte, sehr moderne Stadt am Meer“, schwärmt er. In Leipzig sei es ihm wichtig, dass deutsche Juden als normaler Bestandteil des Lebens wahrgenommen werden. Küf Kaufmann, Vorsitzender der Israelitischen Religionsgemeinde in Leipzig, bezeichnet Hess als barmherzigen Helfer. „Deshalb wird in seiner eigenen Familie die herzliche Wärme und grenzenlose Unterstützung nicht nur der leiblichen Tochter, sondern auch dem jungen Schützling aus Afghanistan zuteil“, würdigt Kaufmann. Hess berichtet, dass seine Frau dabei „die Fäden im Hintergrund zieht“. Sie sei von Haus aus „barmherzig, herzlich und offen“.

„Körperliches Selbstvertrauen“

Mit beiden Kindern und einem weiteren Pflegesohn, der gestorben ist, hatte sich der Familienvater vor mehreren Jahren zunächst fürs Kickboxen entschieden. Er ist dabei geblieben. „Für die Fitness ist es atemberaubend gut; zudem lernt man Situationen gut einzuschätzen, liest die Körpersprache des anderen und findet körperliches Selbstvertrauen.“

Für sein umfangreiches Engagement ehrte der Anwaltverein sein Mitglied Hess unlängst mit der Goldenen Robe, einer Skulptur. Wird er weitere Ehrenämter annehmen? „Das Schwierige ist, Nein zu sagen.“ Jetzt aber setze er sich Grenzen.

Von Sabine Kreuz