Kiestagebau Rückmarsdorf: Leipzig will 300-Meter-Abstand sichern

Eine Standortvereinbarung zwischen der Stadt Leipzig und der Günter Papenburg AG soll die Rahmenbedingungen des geplanten Kiesabbaus im Stadtteil Rückmarsdorf festschreiben. Insbesondere legt diese dann fest, unter welchen Umständen kommunale Flächen an das Unternehmen verkauft werden können.

Baubürgermeister Thomas Dienberg (Grüne) betonte am Dienstag in einer Pressemitteilung, dass die Entscheidung des Stadtrats den Maßstab für die kommende Vereinbarung liefere. „Wir werden nur Flächen an das Unternehmen veräußern, die mindestens 300 Meter vom Siedlungsbereich entfernt sind“, ließ er sich zitieren.

Papenburg AG soll Bedenken ernst nehmen

„Ich gehe davon aus, dass die Günter Papenburg AG die Bedenken der Anwohnerinnen und Anwohner ernst nehmen und den Beschluss der Ratsversammlung respektieren wird“, betonte Dienberg. Auf Antrag des Unternehmens hatte die Landesdirektion im August festgestellt, dass der geplante Kiesabbau in Rückmarsdorf als „raumverträglich“ grundsätzlich zu genehmigen ist. Unter bestimmten Voraussetzungen könne der Abstand zu den Wohnhäusern dabei auch nur etwa 75 Meter betragen, so die Behörde. Gegen diese Entscheidung bereitet eine Bürgerinitiative vor Ort bereits eine Klage vor.

Weitere Voraussetzung für den Kiesabbau ist ein bergrechtliches Planfeststellungsverfahren, das aktuell beim Oberbergamt Freiberg geführt wird. Wie schon im Verfahren bei der Landesdirektion kann die Stadt als Trägerin öffentlicher Belange auch vom Oberbergamt gehört werden und dabei ihren Standpunkt darlegen. Einen unmittelbaren Einfluss auf den Ausgang habe die Kommune allerdings in beiden Fällen nicht, erläuterte Dienberg. Die endgültige Entscheidung treffe das Oberbergamt.

Verhandlungen mit Investor dauern an

Die Vertreter der Günter Papenburg AG hatten der Stadt gegenüber aber schon im Oktober 2020 signalisiert, die Bedenken der Anwohnerinnen und Anwohner berücksichtigen zu wollen. Die Verhandlungen zwischen der Stadt und der Papenburg AG zur Standortvereinbarung seien noch nicht abgeschlossen, so das Rathaus.

Hintergrund der Gespräche dürfte sein, dass der Investor bei einem Erfolg des Planfeststellungsverfahrens theoretisch versuchen könnte, Flächen der Stadt enteignen zu lassen, deren Abstand weniger als 300 Meter zu den Wohnhäusern beträgt. Mit einer Standortvereinbarung, die das ausschließt, hätten die Anrainer dauerhaft mehr Sicherheit.

