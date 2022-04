Kiewer Bürgermeister Klitschko spricht live im Stadtrat Leipzig

Leipzig

Vitali Klitschko, Bürgermeister der Leipziger Partnerstadt Kiew, wird sich am kommenden Mittwoch, 13. April, live an die Ratsversammlung wenden. Ab 14.15 Uhr werde sich Klitschko zuschalten, bestätigte Rathaussprecher Matthias Hasberg am Donnerstag.

Zuletzt hatte sich der Kiewer Stadtchef wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine am 15. März mit einer Videobotschaft an den Leipziger Stadtrat gewandt und um Unterstützung gebeten. Die Ratsversammlung beschloss daraufhin ein Neun-Millionen-Euro-Sofortpaket – drei Millionen davon flossen in Sanitätsmaterial, Medikamente, Schutzausrüstung und Hilfsgüter für die Hauptstadt der Ukraine. Mit Kiew verbindet Leipzig die älteste aller 14 Städtepartnerschaften. Bereits seit 1961 besteht die kommunale Verbindung.

Von bm