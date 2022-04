Es wird ein besonderer Tag für den Leipziger Stadtrat: Vitali Klitschko, der Bürgermeister von Leipzigs Partnerstadt Kiew, wird sich heute per Liveschalte an die Ratsversammlung wenden.

Der Kiewer Bürgermeister, hier bei seiner Rede zur Demokratie am 9. Oktober vergangenen Jahres in der Leipziger Nikolaikirche, will sich am Mittwoch, 14. April, live an die Stadträtinnen und Stadträte wenden. Quelle: Jan Woitas/dpa