Leipzig

Sachsen will noch in dieser Woche damit beginnen, flächendeckend Kinder und Jugendliche zwischen fünf und elf Jahren gegen das Coronavirus zu impfen. Beteiligt seien 277 niedergelassene Kinderärztinnen und Kinderärzte sowie bislang 20 Kinderkliniken, teilte das sächsische Sozialministerium am Dienstag in Dresden mit. Damit solle eine möglichst kindgerechte Impfung sichergestellt werden.

Verabreicht werde ein spezieller Kinderimpfstoff von Biontech/Pfizer. Bestellt seien für Sachsen 20.000 Impfdosen, die im Laufe der Woche eintreffen sollen. Einige erste Impfungen wurden laut Ministerium bereits realisiert.

Kinderimpfungen in der Leipziger Arena

Die Sächsische Impfkommission (SIKO) empfiehlt die Corona-Schutzimpfung bei Kindern mit bestimmten Vorerkrankungen sowie solchen, die Kontakt zu Risikopersonen haben. Darüber hinaus können aber auch alle anderen Kinder geimpft werden, wenn Einverständnis zwischen Eltern und Kinderarzt besteht.

Im Fokus der staatlichen Impfangebote sollen zunächst die Wochenenden und Ferientage stehen. Am kommenden Samstag, 18. Dezember, soll ein Kinder-Impftag in den DRK-Impfstellen in Leipzig, Dresden und Chemnitz stattfinden. Dann steht vor Ort ein gesonderter Impfbereich mit Kinderärzten bereit.

In Leipzig wird zwischen 12 und 20 Uhr in der Quarterback Immobilien Arena geimpft. Nach Angaben des Sozialministeriums sei an diesem Tag keine Terminbuchung notwendig. Pro Impfstelle könnten voraussichtlich 200 Impfungen für Fünf- bis Elfjährige durchgeführt werden.

Von Lilly Günthner/dpa