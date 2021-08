Leipzig

Sollten Kinder und Jugendliche gegen das Coronavirus geimpft werden? Seit diesem Sonntag gibt es dazu eine klare Empfehlung der Sächsischen Impfkommission (Siko) und die lautet: ja. Das ist neu, denn bisher hatte die Siko eine Impfung für Kinder und Jugendliche zwar nicht abgelehnt, jedoch auch keine ausdrücke Empfehlung dafür ausgesprochen. Nur bei bestimmten Risikofaktoren oder chronischen Krankheiten gab die Siko einen generellen Rat für die Impfung. Zu solchen Faktoren zählen beispielsweise Fettleibigkeit, Immunschwächen, bestimmte Herzleiden oder chronische Lungenerkrankungen sowie Trisomie 21.

Kinder gegen Corona impfen: Leipziger Experte sieht Gefahr durch Delta-Variante

Auch der Leipziger Impfexperte und Mitglied der Siko, Prof. Dr. Michael Borte, bekräftigt die Empfehlung. Durch die zunehmende Verbreitung der hochansteckenden Delta-Variante des Coronavirus sei im Herbst auch bei Kindern mit einem schnellen Anstieg der Infektionszahlen zu rechnen. Zwar gäbe es bei Kindern insgesamt weniger und vor allem leichtere Erkrankungen – doch ganz ausgeschlossen sind schwere Erkrankungen nicht. „Es gibt auch schwere Erkrankungsfälle bei Kindern mit Intensivpflichtigkeit und leider auch Todesfälle“, sagte er der LVZ.

Borte sieht noch einen weiteren Vorteil durch Impfungen für Kinder: Steigen die Infektionszahlen nämlich weiter an, könnte es erneut zu einschneidenden Gegenmaßnahmen kommen – wie Schulschließungen, Wechselbetrieb, geteilte Klasse. „Warum sollen Kinder, die lange Zeit solidarisch mit anderen Bevölkerungsgruppen zurückstecken mussten jetzt weiterhin solchen Situationen ausgesetzt werden?“, so Borte, „durch Kinderimpfungen wird es auch eine bessere und sichere Durchführbarkeit des Schulbetriebs geben können“, sagte Borte der LVZ.

Kinderimpfugen gegen Corona: Sächsische Impfkommission hat neue Daten

Zwar konnten sich in Sachsen Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 15 Jahren nach einer ausführlichen Aufklärung bereits impfen lassen, die allgemeine Empfehlung der Siko gibt nun aber auch Hausärztinnen und Kinderärztinnen und -ärzten mehr Sicherheit.

Dass die Siko ihren Kurs geändert hat, nachdem sie noch am 26. Juli beschlossen hatte, keine Impfempfehlung in ihre neue Richtlinie aufzunehmen, ist nicht ungewöhnlich. Für eine Empfehlung werden verschiedene Risiko-Faktoren gegeneinander abgewogen, kurz gesagt: Man prüft, ob das Risiko einer Corona-Erkrankung für Kinder durch eine Impfung deutlich sinkt oder ob vielleicht sogar das Risiko für Nebenwirkungen durch eine Corona-Impfung höher ist. Je nach Wissensstand und Entwicklung der Pandemie, können sich auch die Richtlinien dafür verändern. In die aktuelle Entscheidung der Siko sind neue Studien aus den USA und Israel eingeflossen. In beiden Ländern werden Kinder ab 12 Jahren schon länger geimpft. „Hier überwiegt der Nutzen eindeutig das Risiko adverser Reaktionen“, hieß es von der Siko. Mit der neuen allgemeinen Empfehlung für Kinderimpfungen weicht die Siko von der Ständigen Impfkommission (Stiko) am Robert-Koch-Institut (RKI) ab. Diese empfiehlt Corona-Impfungen für Kinder weiterhin nur bei bestimmten Vorerkrankungen.

Zu wenig geimpfte Alte: Risiko für schwere Erkrankungen ab Herbst

Unklar ist noch, ab wann genau und vor allem wie der durch Impfung bestehende Corona-Impfschutz erneut aufgefrischt werden soll. Derzeit gibt es zur sogenannten „Booster-Impfung“ weder von Stiko noch von Siko generelle Empfehlungen. „Genial wäre ein Kombinationsimpfstoff in einer Spritze, der gegen die saisonale Grippe und gegen das Coronavirus schützt“, sagte Borte, „solche Impfstoffe befinden sich bereits in der Entwicklung“.

Derzeit sind in Sachsen nur knapp 75 Prozent der über 60 Jährigen geimpft – und damit weniger als in anderen Bundesländern. Mit Blick auf den Herbst könnte das gefährlich werden: „Bleibt die Impfquote in dieser Altersgruppe weiter so niedrig, könnte es auch im Herbst und Winter mit der vierten Welle wieder schwere Erkrankungsverläufe bis hin zu Todesfällen geben“, sagte Borte.

Von Julia Grass