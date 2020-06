Kinder in Narkose: Leipziger Anästhesist erklärt, was Eltern wissen sollten

Leipzig

Prof. Dr. Tobias Piegeler ist Geschäftsführender Oberarzt der Klinik und Poliklinik für Anästhesiologie und Intensivtherapie am Universitätsklinikum Leipzig. Insgesamt werden am Standort etwa 27.000 Narkosen pro Jahr durchgeführt, davon zwischen 3500 und 4000 bei Kindern.

Wann bekommen Kinder eine Narkose?

Steht eine Operation an, bekommen Kinder genau wie Erwachsene auch eine Narkose. Generell gibt es bei Kindern zwei Möglichkeiten, eine Narkose einzuleiten – über eine Maske mit Narkosegas oder einen Venenzugang, bei dem Narkosemittel über eine Kanüle direkt in den Blutkreislauf gebracht wird. Außer bei Operationen werden Kinder auch bei Untersuchungen wie MRT oder Röntgen in den künstlichen Schlaf versetzt. Denn anders als Erwachsenen kann man ihnen nicht einfach sagen: „Bitte still halten, ruhig liegen bleiben.“ Oft reicht eine leichte Form der Narkose damit sie ruhig und entspannt schlafen. Dabei atmen die Kinder selbstständig weiter, die Verwendung eines Beatmungsschlauches ist nicht erforderlich.

Prof. Dr. med. Tobias Piegeler (38) ist Geschäftsführender Oberarzt der Klinik und Poliklinik für Anästhesiologie und Intensivtherapie des Universitätsklinikums Leipzig. Bevor er 2017 nach Leipzig wechselte, arbeitete er für seine Facharztausbildung größtenteils in der Schweiz, davon 15 Monate am Kinderspital in Zürich. Piegeler studierte in Freiburg und Düsseldorf und verbrachte drei Jahre für Forschungsarbeiten in den USA. Quelle: Stefan Straube / Uniklinik Leipzig

Gelten bei Kindern andere Regeln als bei Erwachsenen?

Es gibt viele erfahrene Anästhesisten, die sagen, Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Das geht los mit den unterschiedlichen physiologischen Bedingungen. Kinder atmen anders, es gibt Unterschiede in der Herz- und Kreislauf-Regulation, sie verstoffwechseln Medikamente anders. Das alles muss man bedenken. Und natürlich sind Kinder anders in ihrem Denken. Ihnen kann man nicht immer mit Logik kommen. Da kommen Ängste ins Spiel. Dagegen können Kinder nichts machen. Deshalb ist es immer gut, neben den Eltern auch die Kinder miteinzubeziehen und alles zu erklären. Vielleicht begreifen sie nicht gleich alles, aber sie haben es zumindest mal gehört.

Und die OP-Situation selbst? Wirkt sie nicht beängstigend auf Kinder?

Das ist ganz unterschiedlich. Zum einen bekommen die Kinder, zumindest vor einer OP, einen Beruhigungssaft. Das nimmt die Angst. Gleichzeitig kann man sehr spielerisch an die Sache rangehen. Die Maske wird plötzlich zur Pilotenmaske oder man pustet damit einen Luftballon auf, den Beatmungsbeutel. Das Monitoring wird zum Leuchtefinger, die EKG-Elektroden sind Tapferkeitsmedaillen. So machen die Kinder gut mit.

Dürfen die Eltern in dieser Einleitungsphase dabei sein?

Ja, seit Kurzem ist es in unserem Haus möglich, dass ein Elternteil beim Kind verbleibt, bis es im Operationssaal eingeschlafen ist, wenngleich nicht bei allen Operationen und erst ab einem Alter von zwei Jahren. Trotzdem ist das ein großer Erfolg für alle Beteiligten.

Warum erst jetzt? Welche Voraussetzungen mussten geschaffen werden?

Es ist ein großer Sicherheitsaspekt zu bedenken. Nicht nur aus hygienischer Sicht. Es muss klar sein, wer kümmert sich um die Eltern? Die Einleitungsphase ist einer der wichtigen Momente der Narkose. Das Kind hört auf, selbstständig zu atmen, es muss künstlich beatmet werden. Dabei kann es in seltenen Fällen zu einem Stimmritzenkrampf kommen. Dabei verkrampft sich die Kehlkopfmuskulatur – es kommt weder Luft rein, noch raus. Mit viel Erfahrung kann man das schnell erkennen und mit Medikamenten leicht durchbrechen. Darauf muss man die Eltern gut vorbereiten.

Jetzt sind einige Monate vergangen, wie ist ihr Fazit?

Aktuell ist die Anwesenheit der Eltern bei der Narkose-Einleitung aufgrund der Covid-19-bedingten Einschränkungen am Uniklinikum Leipzig nicht möglich. Wir haben vor der Corona-Zeit aber schon einige Male einen Elternteil während der Narkose-Einleitung mit dabeigehabt und diesbezüglich bisher sehr positive Rückmeldungen erhalten – von den Eltern wie auch von den Kolleginnen und Kollegen. Wir hoffen sehr, dass die Einschränkungen bald weiter gelockert werden und dann auch wieder Kinder im Beisein ihrer Eltern vor einer Operation entspannt einschlafen können.

Wie lange darf mein Kind vor der Narkose nichts essen und trinken? Die Nüchternzeiten sind für die Kinder kürzer als für Erwachsene gehalten. Sie dürfen vier Stunden vor der OP keine Muttermilch, sechs Stunden keine feste Nahrung und eine Stunde vorher keine klaren Flüssigkeiten mehr zu sich nehmen. Die gute Nachricht: „Die Zeiten wurden jetzt nochmals aufgrund neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse verkürzt“, erklärt Prof. Dr. Tobias Piegeler. So habe man festgestellt hat, dass das Risiko, dass durch Erbrechen Mageninhalt in die Lunge gerät, viel geringer ist, als bisher angenommen. „Gleichzeitig will man vermeiden, dass Kinder schon mit einem zu niedrigen Blutzucker in die OP gehen – eine Folge, wenn Kinder zu lange nüchtern bleiben.“

Mit welchen Narkose-Risiken müssen sich Eltern außerdem beschäftigen?

Narkosen sind inzwischen sehr sicher geworden. Dennoch gibt es sehr seltene Komplikationen. Wie bei jeder Narkose kann es zu allergischen Reaktionen kommen. Auch Zahnschäden kommen vor, gerade wenn das Kind einen Wackelzahn hat. Bei größeren Eingriffen oder bei extrem kleinen Patienten legen wir zentrale Venenkatheter. Dabei kann es zu Blutungen oder Verletzungen der Lunge kommen. Darüber klären wir auf. Auch über Übelkeit und Erbrechen, gegen die wir prophylaktisch Medikamente geben.

Eine andere kinderspezifische Nebenwirkung ist das Aufwachdelir. Ein Zustand, in dem man nicht mehr Herr seiner Sinne ist. Die Kinder wachen aus der Narkose auf und erkennen ihre Eltern nicht mehr, wissen nicht wo sie sind, schreien. Sie haben keine Schmerzen, aber sind völlig verwirrt. Eltern müssen wissen, dass das passieren kann, aber nichts Schlimmes ist. Mit Medikamenten kann man das Ganze durchbrechen. Das Aufwachdelir kommt in bis zu zehn Prozent der Fälle vor. Ein Risikofaktor dafür ist der sogenannte Nachtschreck, der bei Kindern zwischen zwei und sechs Jahren auftritt.

Schadet eine Narkose dem kindlichen Gehirn?

Nein. Narkosen sind unbedenklich für die Entwicklung von Kindern. Vor einigen Jahren gab es zwar tiermedizinische Versuche, die sehr eindrucksvoll belegt haben, dass eine Narkose negativen Einfluss auf das spätere Lernverhalten und die Gedächtnisleistung nehmen kann. Inzwischen kann man aber auf klinische Studien mit Kindern zurückgreifen. Unter anderem hat man Zwillinge untersucht, von denen einer eine Narkose bekommen hat und der andere nicht. Das Ergebnis zeigt: Es gibt eigentlich kaum Unterschiede. Was man gesehen hat, ist, dass es Probleme geben kann, wenn Kinder sehr häufig narkotisiert werden müssen und wenn es länger geht. Das Bestreben ist deshalb: Wenn man was machen muss, dann einmal und dann richtig und so kurz wie möglich.

Müssen Eltern nach der OP Schmerzen für ihr Kind fürchten?

Eine OP tut weh. Wir versuchen das logischerweise zu vermeiden. Eine Möglichkeit ist, zusätzlich zur Vollnarkose Teilnarkosen zu geben. Sie sind eine sinnvolle Ergänzung. Denn sie werden in der Regel erst eingesetzt, wenn die Kinder schon schlafen. Das birgt zwar ein etwas höheres Risiko für Nervenschäden, weil man natürlich keine Warnsignale vom Kind bekommt. Aber mit einer Ultraschall-Kontrolle, bei der man genau schaut, wo der Nerv ist und wo die Nadel, bekommt man das unter Kontrolle. Der Vorteil: Macht man die Teilnarkose schon am Anfang, spart man in der Narkose Schmerzmittel, die Kinder sind schneller wieder fit. Und man muss keine starken Schmerzmittel über die Vene geben, die auch vielleicht die Atmung hemmen, die müde oder Übelkeit machen. In der Regel wachen die Kinder auf und haben keine Schmerzen.

Was können Eltern im Vorfeld einer OP machen? Was raten Sie ihnen?

Fragen, fragen, fragen! Bis man alles verstanden hat. Möglichst auch fragen, wie viel Erfahrung dieses Team hat. Sicher gibt es auch Eltern, die wollen vieles gar nicht so genau wissen und andere, die sich alles bis ins Detail erklären lassen. Beides ist legitim. Wichtig ist, dass sich Eltern klar machen, dass sich ihre Angst auf das Kind überträgt. Andersherum genauso: Je entspannter die Eltern, desto entspannter das Kind. Im Vorfeld der OP kann man mit Kindern über den Eingriff sprechen oder Bücher zum Thema lesen. Am Tag selbst sollten sie alles erlauben, was hilft: ein Plüschtier mitbringen, das Tablet oder ein Handy.

Von Uta Zangemeister