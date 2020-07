Leipzig

Kinder sind nicht die treibenden Kräfte der Corona-Pandemie. Das ergab eine groß angelegte Leipziger Studie, bei der im Mai und Juni 2600 Schüler und Lehrer in Leipzig, Dresden, Werdau, Borna und Zwickau untersucht wurden.

Studie ergab keine einzige Corona-Infektion an untersuchten Schulen

Dabei ist keine einzige Corona-Infektion festgestellt worden. Und nur weniger als 20 Untersuchte hatten Antikörper, also Hinweise auf eine überstandene Infektion mit dem Coronavirus.

Anzeige

Zu einem ähnlichen Ergebnis kam eine Schul-Studie des Dresdner Universitätsklinikums. Von 2000 untersuchten Schülern und Lehrern fanden sich nur bei zwölf Personen Hinweise auf eine abgeklungene Infektion mit dem Coronavirus.

Weitere LVZ+ Artikel

Daher fordern die Macher der Leipziger Studie um Professor Wieland Kiess, den Chef der Leipziger Uni-Kinder-Klinik, die Politik auf, nicht sofort alle Schulen zu schließen, sobald Corona-Fälle aufflammen.

Infektionsgefahr steigt im Herbst

„Im Herbst wird es mehr Erkältungskrankheiten geben, und unter den üblichen Viren werden auch Coronaviren sein“, prognostiziert Kiess. „Unsere Sorge ist, dass bei geringem Ansteigen der Infektionen gleich reflexartig flächendeckende Schulschließungen angeordnet werden.“ Es gebe aber keine Hinweise, dass Kinder eine große Infektionsgefahr für Corona darstellten. Sie seien keine herausragende Infektionsquelle für Erwachsene.

Prof. Wieland Kiess, Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Universitätsklinikum Leipzig. Quelle: André Kempner

Im September erfolgt erneute Untersuchung in Schulen

Zudem werden in September im Rahmen der Studie dieselben Kinder an denselben Schulen untersucht, unterstreicht Anne Jurkutat, die als Leiterin der Life-Child-Ambulanz am Universitätsklinikum maßgeblich an der Untersuchung beteiligt ist. „Wenn in einer Schule oder einem Stadtteil viele Corona-Fälle auftreten, muss man im Notfall lokal begrenzte Maßnahmen ergreifen, dazu können auch Schulschließungen gehören. Diese sollten aber nicht flächendeckend angeordnet werden“, so die Ärztin. Zunächst reichten die normalen Verhaltensregel „wie Abstand halten, große Räume nutzen und Masken tragen – das können Kinder ab sechs Jahren“, ergänzt Kiess. Es bestünde keine Notwendigkeit, bei jedem Corona-Fall sofort die Schulen zu schließen.

Studie über psychologische Auswirkungen der Schulschließungen

Eine zweite Studie der Leipziger Life-Child-Forscher über Auswirkungen von Corona-bedingten Schulschließungen auf die Psyche von Kindern und Jugendlichen bestärkt die Kinderärzte, Psychologen und Wissenschaftler in ihrer Forderung. Denn diese ergab, dass die langen Schließzeiten von Kitas und Schulen den Kindern psychisch und in ihrer Entwicklung schaden. „Sie vermindern die Bildungschancen von benachteiligten Kindern und verändern so über lange Zeit die Gesellschaft. Die alleinerziehende Mutter, die arbeiten muss, drei Kinder, aber keinen Computer hat, kann ein adäquates Homeschooling gar nicht leisten“, erläutert Kiess. „Kinder lernen auch voneinander, brauchen das Gespräch, die Auseinandersetzung mit Gleichaltrigen und eine feste Tagesstruktur. Menschen sind soziale Wesen“, so der erfahrene Kinderarzt.

Quelle: dpa

Ärztin und dreifache Mutter Anne Jurkutat kennt die Belastung

Die 37-jährige Ärztin und dreifache Mutter Anne Jurkutat kennt die Belastung aus eigenem Erleben. Sie fragt sich noch heute, wie sie und ihr Mann das Homeschooling mit den drei Kindern, die 7, 11 und 14 Jahre sind, überhaupt geschafft haben. „Es war sehr anstrengend“, blickt sie zurück, „vor allem wenn man drei unterschiedlich alte Kinder hat, auch weil die zwei Großen, die aufs Gymnasium gehen, deutlich mehr zu tun hatten als das Kind in der ersten Klasse.“ Während der Erstklässler meist um 10 Uhr schon alles erledigt hatte, saßen die beiden Gymnasiasten oft noch bis zum Abend. „Uns war es wichtig, den Kindern eine feste Tagesstruktur zu schaffen, damit sie sich nicht wie in den Ferien fühlten“, sagt sie. Das war für die Ärztin alles andere als einfach. Denn sie selbst arbeitete maßgeblich mit an den zwei aktuellen Corona-Studien.

Kinder machen sich Gedanken um Corona

Auch die Psychologin Dr. Tanja Poulain vom Life-Child-Team hatte zusammen mit ihrem Mann neben der Arbeit drei Kinder zu betreuen, eines sechs Jahre alt und vierjährige Zwillinge. „Kinder machen sich Gedanken über Corona und sorgen sich um andere“, berichtet die 33-Jährige aus der Studie. Und Homeschooling ersetze nicht das Lernen in der Schule. Als Ort der Wissensvermittlung und wo man Freunde trifft, sei sie wichtig für die Entwicklung.

Erfasst wurde in der Studie das Befinden von Kindern und Jugendlichen zwischen einem Jahr und 18 Jahren. Eltern und Kinder wurden zu Homeschooling und Wohlbefinden während des Lockdowns befragt. Bis zum Alter der Kinder von 10 Jahren haben die Eltern geantwortet. Die Befragungen fanden in drei Runden statt, mit je 650 bis 800 Teilnehmern.

Die Politik müsse abwägen zwischen dem Infektionsrisiko und dem möglichen Schaden, den ein Stopp von Kita- und Schulbesuchen bei den Kindern anrichtet, mahnt Kiess.

Am 3. August werden beide Leipziger Studien in Dresden auf einer Pressekonferenz vorgestellt

Von Anita Kecke