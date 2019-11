Kinder und Kriegsversehrte – die Bilder des zerstörten Leipzigs

Leipzig

Er ist bereits mit 44 Jahren gestorben. Doch der „Reporter auf drei Rädern“ hat Leipzig einen einzigartigen Schatz mit Fotografien der Nachkriegszeit hinterlassen. Karl Heinz Mai würde im Februar 2020 seinen 100. Geburtstag begehen. Aus diesem Anlass ist im Lehmstedt Verlag ein neues Buch erschienen. Das hat am Donnerstag in der Stadtbibliothek am Leuschnerplatz Buchpremiere, die dem Fotografen zugleich eine Ausstellung widmet.

Buch: Karl Heinz Mai: Reporter auf drei Rädern. Fotografien 1945 – 1964. Quelle: Lehmstedt Verlag

Im Mai 1941 erlitt Karl Heinz Mai, der zur Wehrmacht eingezogene junge Kaufmannsgehilfe, schwere Verwundungen, die zur Amputation beider Beine führte. Ein ebenso traumatisches Erlebnis wie die Zerstörung seines Elternhauses am 4. Dezember 1943. Fortan war Mai auf den dreirädrigen Rollstuhl mit Handbetrieb angewiesen. Öffentliche Verkehrsmittel, sofern sie denn überhaupt fuhren, konnte er nicht benutzen.

Im Rollstuhl durch die Stadt

Mit dem „Selbstfahrer“ durchstreifte er die Stadt, um zunächst mit seiner Vito-Kleinbildkamera das Nachkriegs-Leipzig abzulichten. Aufnahmen von einem erhöhten Standort gibt es nicht, die hätte er mit seinem Handicap wohl nicht erklimmen können. Im Gegenteil: Er konnte beispielsweise Kindern, deren Bauklötzer die Trümmelziegel waren, „auf Augenhöhe“ begegnen. Mai hatte aber auch einen Blick für soziale Randgruppen, fotografierte Flüchtlinge, Kriegsversehrte oder Bettler in erstaunlicher Nähe. Und es ist ihm gelungen, sowjetische Soldaten abzulichten sowie Bilder zu schießen, wie Gleise abgebaut oder Güterzüge mit demontierten Maschinen beladen werden. Jene Reparationsleistungen an die Sowjetunion zu fotografieren, war bei Lebensgefahr verboten. Möglich war dies wohl nur, weil der „Selbstfahrer“ besonders harmlos erschien. Die Porträts sowjetischer Offiziere und Soldaten haben daher Seltenheitswert.

Erinnerung an die Jahre zwischen Zerstörung und Neubeginn

Die häufigsten Motive Mais sind natürlich das zerstörte Stadtbild, die Trümmerbeseitigung sowie der Wiederaufbau Leipzigs. Wie Christoph Kaufmann, der Leiter der Fotothek des Stadtgeschichtlichen Museums, im Vorwort des Buches schreibt, hat der „Reporter auf drei Rädern“ zu Lebzeiten nie eine Würdigung erfahren. Eine Rückbesinnung auf sein Werk begann erst um 1980, als sein einziger Sohn Karl Detlef Mai mit der Aufarbeitung des fotografischen Archives seines Vaters begann. Es folgten Publikationen und Ausstellungen. Für das Buch wurde das Archiv neu gesichtet – und es ist wohl nicht übertrieben, dass die Bilder „ein kultureller Schatz“ aus den Jahren der Nachkriegszeit in Leipzig sind.

Zur Galerie Als „Reporter auf Rädern“ hat Karl Heinz Mai nach Ende des Zweiten Weltkriegs bis Mitte der 1960er Jahre Leipzig fotografiert. In einem neuen Buch „Karl Heinz Mai: Reporter auf drei Rädern. Fotografien 1945 - 1964“ im Lehmstedt Verlag sind jetzt seine Fotos dokumentiert. Weitere Info: https://lehmstedt.de/mai_reporter.htm

Das Buch „Reporter auf drei Rädern – Fotografien 1945–1964“ hat am Donnerstag, 21. November, 18 Uhr, im Oberlichtsaal der Stadtbibliothek, Wilhelm-Leuschner-Platz 10-11, Premiere. Dort ist auch der Dokumentarfilm „Perspektivwechsel. Das Erbe des Karl Heinz Mai“ aus dem Jahre 2009 zu sehen. Das Buch kostet 24 Euro. Die Stadtbibliothek zeigt die Ausstellung bis 29. Februar 2020. Eintritt frei.

Von Mathias Orbeck