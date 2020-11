Leipzig

Au-pair: Das klingt nach weiter Welt, Austausch zwischen Kulturen, nach Kinderbetreuung und gemeinsamen Unternehmungen. Stimmt auch soweit – wenn nicht gerade eine Pandemie herrscht. Kaum ein Au-pair kann derzeit nach Deutschland einreisen, Ausnahmeregelungen gibt es nicht. Immer mehr Familien kommen an ihre Grenzen. Obwohl das gar nicht sein müsste.

„Meine Frau und ich sind angestellt, wir haben zwei große Kinder von 13 und 11 Jahren und zwei kleine, die sind vier und zwei“, fasst Stefan Leier zusammen. Es geht ihm vor allem um die beiden Kleinen: Dass sie jemand nicht erst kurz vor knapp aus der Kita abholt, wenn auf Arbeit wieder einmal so viel zu tun ist wie zuletzt. „Die zwei, zweieinhalb Stunden zwischen Arbeit und Abendessen sind eine sehr straffe Zeit, in der wir Entlastung gut gebrauchen könnten, für Erledigungen, Besorgungen, Arztbesuche oder solche Dinge.“

Warteschleife statt Win-win-Situation

Familie Leier wohnt südlich von Zeitz. Immer mehr Menschen aus dem Freundeskreis hatten gute Erfahrungen mit Au-pairs gemacht: Sie schwärmten von der Hilfe bei der Kinderbetreuung und im Haushalt, aber mehr noch vom positiven Einfluss auf die Kids. Die einen lernten spielerisch auf Spanisch bis 20 zu zählen, die anderen kochten mit dem Au-pair gemeinsam kleine Gerichte. Vielen Familien bereitete es auch einfach große Freude, so hörte Stefan Leier, gemeinsam Dinge zu unternehmen, die eigene Region einem interessierten jungen Menschen zu zeigen.

„In unserem Fall wäre eine Nepalesin gekommen“, sagt Leier. Im vergangenen Jahr kamen 15.000 Au-pairs nach Deutschland, davon 9000 aus Nicht-EU-Staaten, aus Ländern wie Kolumbien, Madagaskar oder Brasilien. Mit Corona durfte keiner dieser jungen Frauen und Männer mehr einreisen – obwohl eine häusliche Quarantäne in der Gastfamilie problemlos möglich wäre. Stefan Leier ärgert noch etwas anderes: „Dass es im Frühjahr nicht klappt, war mir klar, und sowieso müssen gesundheitliche Aspekte immer Vorrang haben. Aber dass über den Sommer nicht einmal die Visumsanträge der Fälle bearbeitet wurden, wo es schon konkrete Absprachen zwischen Familien und Au-pair gab, das ist schon sehr enttäuschend.“ Es wäre für alle Seiten eine große Erleichterung, sagt Leier, für den Au-pair, die Familien und auch für die deutschen Arbeitgeber. Eine Win-win-win-Situation.

Die Samland-Kinder mit ihrem ersten Au-pair, Andri aus Madagaskar. Quelle: privat

Austausch mit Hindernissen

Familie Samland hat etwas mehr Glück. Ihr Au-pair-Mädchen Polina kam schon vor Beginn der Pandemie zu ihnen nach Leipzig, erzählt Dr. Marie Samland. Sie ist Ärztin in der Unfallchirurgie am Uniklinikum Leipzig. „Mit einem Arbeitsumfang von manchmal über 70 Stunden die Woche“, sagt sie trocken. Ihr Mann ist bei der Bundeswehr, muss am Morgen Punkt 4.50 Uhr aus dem Haus und kommt nicht vor 18 Uhr zurück. „Mein Großer ist auf dem Gymnasium, der macht schon alles alleine. Der Mittlere geht in die erste Klasse, die Jüngste ist in der Kita. Sie sollen nicht die ersten und die letzten am Tag sein, darum ging es mir eigentlich.“ Alle Großeltern wohnen in Berlin und sind noch berufstätig, können also nur selten wirklich helfen.

Marie und Marco Samland haben schon lange Au-pairs bei sich, erst aus Madagaskar, dann aus der Bretagne, „Wir haben immer gesagt, das ist unser viertes Kind“, schmunzelt Samland. Simon, der Franzose, wohne immer noch im Haus, mittlerweile in seiner eigenen WG. Au-pairs seien für die Kinder etwas ganz Besonderes, sagt die junge Ärztin. „Die sind weder Erzieher, noch Elternteil oder Oma, sondern eher wie ein guter Freund.“ Nebenbei hat Simon ebenso wie Andri, der erste Au-pair aus Madagaskar, den Kindern Französisch beigebracht – der ältere Sohn spricht es ohnehin fließend.

Marco und Marie Samland, ihre drei Kinder und Au-pair Polina aus Russland. Quelle: ANJA WALTHER FOTOGRAFIE

„Jetzt ist es einfach schade, dass wir mit Polina kaum etwas gemeinsam unternehmen können“, sagt Marie Samland. Belantis habe wieder geschlossen, Reisen fallen aus, selbst der Deutschkurs über die VHS laufe nicht mehr, Onlineformate seien kaum möglich. „Das ist vor allem für Polina ärgerlich.“ Dabei sei das Schöne am Leben mit einem Au-pair doch der gemeinsame Austausch, oft über kulturelle Grenzen hinweg.

Katastrophe statt Perspektive

Zwei Familien, zwei Geschichten. Kristina Bürkle kennt beide, sie hat sie als Landesvorsitzende des Vereins für Internationale Jugendarbeit (VIJ) unterstützt. „Oft vermitteln wir Au-pairs ja in systemrelevante Berufe, zu Ärzten, Rechtsanwälten. Für viele ist die jetzige Situation tatsächlich eine Katastrophe.“ Marie Samland hat – nicht nur – ein Beispiel: „Einmal ist mein jüngerer Sohn in der Kita vom Baum gefallen. Die Kita ruft mich an, bitte abholen, aber ich war mitten in einer Operation. Mein Mann hat einen Arbeitsweg von zwei Stunden. Zum Glück konnte ich Polina anrufen, 25 Minuten später war das Kind bei mir.“

Kein Zweifel: Ein Au-pair kann den Alltag einer Familie deutlich erleichtern. 280 Euro Taschengeld erhält er oder sie dafür, hat Anspruch auf ein eigenes Zimmer, Verpflegung, einen Sprachkurs und vier Wochen Urlaub. Man müsse deshalb auch über den deutschen Tellerrand hinausschauen, sagt Kristina Bürkle. „Gerade für ärmere Familien bedeutet es durchaus eine Perspektive, wenn ein Kind auf diese Weise Zeit im Ausland verbringen kann.“ Die Lebensplanung dieser jungen Menschen sei nun über den Haufen geworfen. Die Gütegemeinschaft Au-pair versucht mittlerweile, mit einer Petition zu den politischen Entscheidungsträgern durchzudringen. Ob sich etwas ändert, steht noch in den Sternen.

Das Versprechen von der weiten Welt, in der man sich gegenseitig unterstützt: Es ist derzeit kräftig zusammengeschrumpft, bei Au-pairs genauso wie in den Familien.

Von Christopher Resch