Leipzig

Alle 16 Standorte der Leipziger Städtischen Bibliotheken führen Kinderliteratur in ihrem Bestand, fünf haben sogar eine extra Kinderbibliothek, also einen ganzen Bereich nur für Kinder und Jugendliche. Das betrifft die Hauptbibliothek am Wilhelm-Leuschner-Platz sowie die Zweigstellen in den Stadtteilen Südvorstadt, Plagwitz, Gohlis und Paunsdorf. Ausleihen kann man dort neben Büchern auch Musik- und Hörspiel-CDs, Computer- und Konsolenspiele, Sachfilme und Spielfilme auf DVD, Zeitschriften sowie Brettspiele.

Zur besonders leichten Orientierung sind alle Medien nach Altersgruppen unterschiedlich farbig markiert aufgestellt. Die Benutzung ist für Kinder und Jugendliche bis 19 Jahre kostenlos. Regelmäßige Vorlesestunden, Lesungen, Bastelkurse und besondere Veranstaltungen wie Bookcastings und Bookslams oder der Buchsommer in den Ferien sind weitere, speziell auf das junge Publikum zugeschnittene Angebote.

Mit dem Bibliotheksausweis lassen sich zudem kostenfrei die Online-Lernplattform für Schüler „scoyo“ und mit der TigerBooks App mehr als 2500 interaktive E-Books und Hörbücher nutzen. Per Filmfriend-App können nicht nur Filme und Serien gestreamt, sondern auch heruntergeladen und offline einen Monat lang kostenlos genutzt werden.

Alle Informationen und viele Veranstaltungen gibt es unter www.stadtbibliothek.leipzig.de

Die Umweltbibliothek vom Verein Ökolöwen – Umweltbund Leipzig im Haus der Demokratie. Quelle: André Kempner

Für naturbegeisterte Kids: Umweltbibliothek

Die Umweltbibliothek in Connewitz wird vom Verein Ökolöwen – Umweltbund Leipzig betrieben. Sie ist ein wahrer Schatz für alle, die Tiere und Pflanzen lieben, gern in der Natur aktiv unterwegs sind, sich für nachhaltige Lebensweise interessieren oder gärtnern. Für Kinder gibt es einen eigenen Bereich, die KinderLeseInsel, die gemütlich mit zwei Sitzecken eingerichtet ist. Hier können die Jüngsten in Ruhe durch die Regale stöbern. Für jede Altersgruppe ist etwas dabei, von Wissensbüchern mit aufklappbaren Elementen bis hin zu Nachschlagewerken, Hörspielen, Filmen und Brettspielen.

Gemeinsam mit dem Verein LeseLust veranstaltet die Umweltbibliothek regelmäßig Vorlesestunden. Im Sommerhalbjahr fanden die Veranstaltungen bisher im Stadtgarten Connewitz statt. Die Benutzung der Umweltbibliothek ist kostenlos, Spenden sind aber willkommen. Vor allem derzeit, da der Umweltbibliothek die Schließung droht. Die Stadt Leipzig hat die Fördermittel stark reduziert.

Wichtig! Um derzeit die Umweltbibliothek vor Ort nutzen zu können, muss ein Termin vereinbart werden. Diesen kann man hier im Online-Katalog oder telefonisch zu den Öffnungszeiten unter 0341-3065 180 vereinbaren.

Öffnungszeiten: Mo bis Mi 14-18 Uhr, Besucheradresse: Haus der Demokratie, Bernhard-Göring-Str. 152, 04277 Leipzig, www.oekoloewe.de/umweltbibliothek

Die interkulturelle Büchothek Leipzig Quelle: Büchothek Leipzig

Bunte Büchothek – Interkulturelle Kinder- und Jugendbibliothek

Manche Kinder wachsen nicht nur mit der deutschen Sprache auf. Für diejenigen ist die Bunte Büchothek bestimmt etwas. Das einzigartige Angebot für mehrsprachige Familien in Leipzig findet sich in einem angemieteten kleinen Ladengeschäft im Zentrum-Süd. Die interkulturelle Bibliothek wurde im Jahr 2011 vom Verein Weltoffen initiiert, damals noch in der Konradstraße. Ein ehrenamtliches Team von fünf Mitarbeitern betreut das Projekt.

Mehr als 1400 Bücher, CDs und DVDs für Kinder und Jugendliche in 47 Sprachen erwarten die Leserinnen und Leser hier. Die Auswahl der Sprachen orientiert sich an den hier wohnhaften Nationalitäten wie beispielsweise Russisch, Vietnamesisch, Türkisch, Polnisch, Arabisch, Spanisch, Portugiesisch. Wer sich vorab informieren möchte, ob Bücher in der eigenen Muttersprache im Bestand sind, kann den Onlinekatalog auf der Website durchsuchen.

Derzeit läuft das Projekt „In 80 Minuten um die Welt“ mit verschiedenen Grundschul- und Kindergarten-Gruppen, bei dem Kinder spielerisch und mit allen Sinnen unterschiedliche Länder erkunden. Mehr Informationen dazu gibt es auf der Website der Büchothek.

Die Betreiber wollen dazu ermuntern, Herkunftssprachen als wichtige Kompetenz in den Familien zu erhalten und machen sich stark für mehr Akzeptanz von mehrsprachiger Erziehung.

Öffnungszeiten: Di bis Do 10-12.30 Uhr und 13.30-18 Uhr, Besucheradresse: Straße des 17. Juni 11, 04107 Leipzig, Benutzungsgebühr: 10 Euro pro Jahr, www.bunte-buechothek.de

Die Leipziger Kinderbibliotheken Kinderbibliothek Stadtbibliothek Wilhelm-Leuschner-Platz: Öffnungszeiten: Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag 10-19 Uhr, Mittwoch 13-19 Uhr, Samstag 10-16 Uhr Besucheradresse: Wilhelm-Leuschner-Platz 10-11, 04107 Leipzig Kinderbibliothek Südvorstadt „ Walter Hofmann“: Öffnungszeiten: Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag 10-19 Uhr, Mittwoch 15-19 Uhr Besucheradresse: Steinstraße 42, 04275 Leipzig Kinderbibliothek Plagwitz „ Georg Maurer“: Öffnungszeiten: Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag 10-19 Uhr, Mittwoch 15-19 Uhr Besucheradresse: Zschochersche Str. 14, 04229 Leipzig Kinderbibliothek Gohlis „ Erich Loest“: Öffnungszeiten: Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag 10-19 Uhr, Mittwoch 15-19 Uhr Besucheradresse: Georg-Schumann-Str. 105, 04155 Leipzig Kinderbibliothek Paunsdorf: Öffnungszeiten: Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag 10-18 Uhr, Mittwoch 13-18 Uhr Besucheradresse: Platanenstraße 37, 04329 Leipzig

Von Katrin Similien