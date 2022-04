Leipzig

Es sind schockierende Zahlen: Die Fälle von Kinderpornografie haben sich binnen eines Jahres mehr als verdoppelt. Auch in der Stadt Leipzig nahmen diese Delikte massiv zu. Besonders alarmierend aus Sicht der Sicherheitsbehörden: Dateien, die einen strafbaren sexuellen Missbrauch zeigen, werden auch von immer mehr Kindern und Jugendlichen verbreitet. „Manche wollen damit Gleichaltrige schocken, provozieren oder mobben“, teilte das sächsische Landeskriminalamt auf LVZ-Anfrage mit.

Verbreitung, Erwerb, Besitz und Herstellung von kinderpornografischen Schriften – so heißt das Delikt offiziell. Das Strafgesetzbuch sieht dafür Freiheitsstrafen von einem Jahr bis zu zehn Jahren vor. Exakt 1803 Fälle dieser Art wurden 2021 in Sachsen erfasst, im Jahr zuvor waren es noch 792. In Leipzig nahm die Fallzahl innerhalb von zwölf Monaten von 133 auf 224 zu. „Die Zunahme im Bereich der Kinderpornografie stimmt mich besorgt“, so Polizeipräsident René Demmler.

Sogar Acht- bis Zehnjährige tatverdächtig

Augenfällig ist besonders der starke Zuwachs an sehr jungen Tätern. Allein zwischen 2019 und 2020 nahm in Sachsen die Anzahl der Verdächtigen unter 18 Jahren, die Bilder und Videos von strafbarem Missbrauch teilen, nach LKA-Angaben um 45 Prozent zu. Und die Tendenz zeigt steil nach oben: So klärten Ermittler 2020 insgesamt 259 Kinderpornografie-Fälle auf, bei denen Minderjährige als Täter eine Rolle spielten, allein im ersten Halbjahr 2021 waren es schon 263. Immerhin 80 Kinder unter 14 Jahren, darunter sogar Acht- bis Zehnjährige, waren im ersten Halbjahr 2021 sachsenweit unter den Tatverdächtigen. Hinzu kamen 100 Jugendliche zwischen 14 und 16 Jahren sowie 82 bei den unter 18-Jährigen.

„Oft geht es dabei um Fotos, Videos oder häufig auch Sticker, die konkrete Missbrauchshandlungen an Kindern zeigen“, berichtet LKA-Sprecher Kay Anders. Über Messengerdienste wie Snapchat oder WhatsApp, in Chatgruppen von Onlinespielen oder auch über soziale Netzwerke wie Facebook würden diese Inhalte geteilt. „Ermittler der Kriminalpolizei stellen bei Vernehmungen fest, dass sich die Schüler dabei meist überhaupt nicht bewusst sind, was sie da weiterleiten. Wir haben den Eindruck, dass sie oft aus Leichtsinn oder aus Gewohnheit, alles weiterzusenden, handeln.“ Zudem wüssten die meisten der minderjährigen Tatverdächtigen gar nicht, dass es sich um strafbare Darstellungen handelt und was das für die Opfer bedeutet.

„Sexting“ und „Porno-Selfies“

Ein recht neues Phänomen ist auch das Versenden sogenannter „Porno-Selfies“, die Kinder abbilden. Nach Erkenntnissen der Behörden ist es heutzutage in vielen Beziehungen normal, freizügige oder intime Fotos von sich an seine Partnerin oder seinen Partner zu versenden. Problematisch und strafrechtlich relevant wird dieses sogenannte „Sexting“ laut Anders, „wenn diese Bilder oder Videos unter Zwang, Erpressung oder ohne Wissen der oder des Betroffenen entstehen oder aber ohne Einverständnis der abgebildeten Person einfach weitergeleitet werden.“ Den Tatbestand der Kinderpornografie erfüllen die Aufnahmen, wenn eine Person unter 14 Jahren mit sexuellem Bezug darauf abgebildet ist. „Wer so etwas weiterleitet, teilt oder erpresst, begeht also ebenfalls eine schwerwiegende Straftat“, warnt der LKA-Mann.

Zumindest ein Teil des enormen Anstiegs der Fallzahlen bei Kinderpornografie hat aber auch mit der konsequenteren Verfolgung der Straftaten zu tun. „Ein wichtiger Faktor ist das Engagement großer Telemedienanbieter wie etwas Facebook und Google im Kampf gegen kinderpornografische Inhalte“, sagt Behördensprecher Anders. Plattformen wie diese dürfen per Beschluss des EU-Parlaments vom Juli 2021 private Nachrichten ihrer Nutzer in der EU künftig nach Fotos und Videos missbrauchter Kinder scannen. Stoßen sie dabei auf strafbare Inhalte, senden sie einen Report an das National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) in den USA. Inzwischen kooperieren auch weitere Anbieter sozialer Netzwerke wie Tik Tok sowie Kik-Messenger mit dem NCMEC und verbessern ihre Algorithmen zur Erkennung von Kinderpornografie.

„Stellt das NCMEC eine Betroffenheit von Deutschland fest, leitet es den Vorgang an das Bundeskriminalamt (BKA) weiter“, schildert Anders. „Dort werden erste Ermittlungen zum Tatverdächtigen geführt und der Vorgang zeitnah an die Polizeien der Länder abgegeben.“ Seit 2021 ist das so, vorher hatte das BKA lediglich die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt eingebunden. „Dies hat zu einer deutlichen Beschleunigung des Prozesses geführt“, sagt der LKA-Sprecher. Etwa 30 Prozent des Anstiegs der Fallzahlen ließen sich damit erklären.

Mit der Kampagne „sounds wrong“ intensiviert die Polizei die Prävention gegen die Verbreitung von kinder- und jugendpornografischem Material durch Minderjährige. Infos unter www.polizei.sachsen.de

