Leipzig

Der Blick vom Riesenrad über die Leipziger Kleinmesse prägt nicht von ungefähr das Cover: Eberhard Schröter, der 1955 in Leipzig geboren wurde und hier aufgewachsen ist, hat das legendäre Karussell „Walzerfahrt zum Mond“ oft gesehen. Die Einzelteile des größten Karussells der DDR lagerten sogar in Lindenau, in einer Garage auf dem Hof in der Rietschelstraße. Dort wohnte Schröter und entdeckte die Welt.

Amüsant und anschaulich erzählt er in Geschichten und Anekdoten von seiner Kindheit in den 1960er Jahren. Das gleichnamige Buch, das im Lehmstedt-Verlag erschienen ist, will so eine beinahe verschwundene Welt vor dem Vergessen bewahren. Die „Walzerfahrt“, die vom Kleinmesse zu Kleinmesse mehr klapperte, wurde übrigens schon Ende der 1960er Jahre von der Baupolizei gesperrt. Und man erfährt, dass ihr Besitzer zum Straßenbahnfahrer umschulte.

Eine Zeit mit Eismann und Rumpelmännchen

Wer möchte, kann in eine Zeit eintauchen, in der der Eismann sein Kommen mit einer Pfeife ankündigte und mit dem Pickel Stücke vom Eisbrocken abhackte, auf welche die Hausfrauen warteten. Einen Kühlschrank hatte man nicht. Gläser, Lumpen und Altpapier wurden zum Rumpelmännchen, das später zum VEB Sero (Sekundarrohstofferfassung) mutierte, gebracht. Dort kamen dann die Pioniere hin, die in der Erinnerung „Hab’n Se nicht noch Altpapier, liebe Oma, lieber Opa“ sangen. Badewasser wurde in einem kohlebeheizten Badeofen heiß gemacht. Die Kartoffeln in Säcken geliefert, die dann dann in „Kartoffelhorden“ eingekellert, also aufbewahrt, worden.

Autor Eberhard Schröter erzählt in seinem Buch "Walzerfahrt zum Mond. Eine Leipziger Kindheit", wie er in den 1960er Jahren in Lindenau aufwuchs. Quelle: Lutz Edelhoff/Lehmstedt Verlag

Fürs Telefon, das ohnehin Seltenheitswert hatte, gab es einen Gemeinschaftsanschluss. Telefonierte die eine Familie, war die andere Leitung tot. Das Waschhaus lag in jenem Haus in der Rietschelstraße unterm Dach – vom Feuerholz über die Holzwanne bis hin zum Waschbrett und der dreckigen Wäsche musste alles hochgehievt werden.

Vom Briefmarken-Sammeln bis zum Westpaket

Eberhard Schröter entführt seine Leser in eine Welt mit Stabil-Baukasten und H0-Eisenbahn, Briefmarken-Sammeln, den legendären Digedags und Indianer-Spielen oder zum Westbesuch und Westpaket. Viele freuten sich, wenn damals eine Sendung kam, auf der „Geschenksendung – keine Handelsware“ zu lesen war und in der viele duftende Sachsen steckten, die es in der DDR nicht zu kaufen gab. Das Buch ist lesenswert. Auch für jene, die sich heute in ein Leipzig hineinversetzen wollen, das sie nicht kennen. Und die die Gewissheit mitnehmen: Eine Kindheit ohne Handy ist lebenswert.

Eberhard Schröters neues Buch „Walzerfahrt zum Mond. Eine Leipziger Kindheit" Quelle: Lehmstedt Verlag

Das Buch „Walzerfahrt um Mond. Eine Leipziger Kindheit“ aus dem Lehmstedt-Verlag kostet 20 Euro.

Von Mathias Orbeck