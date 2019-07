Berlin

In der Debatte um einen Auftritt von Gregor Gysi am 9. Oktober in Leipzig erhält der Linken-Politiker jetzt Rückendeckung von seiner Parteichefin Katja Kipping.

„Ich finde es falsch, Menschen, die sich 1989 für einen friedlichen Wandel, für Demokratisierung und Rechtsstaatlichkeit eingesetzt haben, heute von den Feierlichkeiten zum 9. Oktober ausschließen zu wollen. Gregor Gysi war einer dieser Menschen und wer daran zweifelt, der soll sich einmal die Rede anhören, die er damals auf der Großdemonstration auf dem Alexanderplatz gehalten hat. Da hat er viele kluge Sachen gesagt und ich bin mir sicher, dass er jetzt, mit der Erfahrung von rund 30 Jahren Einheit mit allen Höhen und Tiefen, ganz neue kluge Dinge sagen wird“, sagte Kipping gegenüber LVZ.de.

„Ich hoffe, dass viele der heutigen Kritikerinnen und Kritiker an der Veranstaltung teilnehmen und der Meinung des Anderen nicht mit Abwehr, sondern mit Interesse begegnen. Sie werden überrascht sein“, so Kipping weiter.

Gysi soll am 9. Oktober bei einem Gedenkkonzert in der Peterskirche als Redner auftreten. Dafür wird er seit Tagen von Bürgerrechtlern kritisiert. „ Gregor Gysi in der Peterskirche als Festredner zur Friedlichen Revolution, das wäre wie ein Vortrag von Alexander Gauland zur multikulturellen Gesellschaft auf dem Kirchentag. Einfach ein Hohn!“, so der Grünen-Politiker Werner Schulz im Interview mit LVZ.de.