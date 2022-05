Leipzig

Zwei Verhandlungsrunden sind bisher ergebnislos verlaufen, nun erhöht die Bildungsgewerkschaft GEW den Druck auf die Arbeitgeber im Sozial- und Erziehungsdienst: In Leipzig und anderen mitteldeutschen Städten hat die Gewerkschaft Angestellte in Kitas und Horten aufgerufen, am Mittwoch die Arbeit niederzulegen. Grund ist eine ausstehende Einigung in den aktuellen Tarifverhandlungen.

Wie am Dienstag bekannt wurde, bleiben allein in Leipzig voraussichtlich 33 Kitas und 28 Horte vollständig geschlossen. Neun Kitas und 14 Horte öffnen hingegen eingeschränkt, wie aus einer Auflistung des Rathauses hervorgeht.

Rund 30 Horte und Kitas geschlossen: Keine Notbetreuung geplant

Wie viele Einrichtungen tatsächlich von Einschränkungen betroffen sein werden, wird sich allerdings erst am Mittwoch zeigen. Dann ist klar, wie viele Angestellte sich an den Arbeitsniederlegungen beteiligen. Fest steht schon jetzt: Die Zahl der betroffenen Familien wird erheblich sein. Auch, weil es keine Notbetreuung geben wird, wie die Stadt nun erneut betonte. Das Rathaus empfiehlt Familien, „alternative Betreuungsmöglichkeiten zu organisieren“.

Laut dem Amt für Jugend, Familie und Soziales verfügt Leipzig über ein Netz von etwa 260 Kindertagesstätten, die unter Verwaltung öffentlicher und freier Trägerschaft stehen.

Diese Kitas und Horte bleiben am Mittwoch geschlossen Geschlossene Kindertagesstätten Alte Straße 2 An der Lehde 12 Bornaische Straße 182c Curiestraße 1 Dahlienstraße 75a Diderotstr. 13/13a Eisenacher Str. 38 Eisenbahnstraße 52 Gohliser Straße 5 Goldsternstraße 21b Grünauer Allee 18 Gustav-Mahler-Straße 21 Hans-Beimler-Straße 17 Hans-Otto-Straße 2 a Hans-Otto-Straße 2 b Hermann-Liebmann-Straße 99 Kändlerstraße 11, Liliensteinstraße Kantatenweg 41a Kantatenweg 41b Kleiststraße 58 Konradstraße 70/72 Lerchenrain 14-16 Ludolf-Colditz-Straße Möckernsche Straße 29 Pistorisstraße 10 Rathenaustraße 5 Medieninformation der Stadt Leipzig Seite 2 von 3 Reichelstraße 3 Schönbachstraße 63 Seipelweg 16 b Spinnereistraße 10 Spinnereistraße 8 Stötteritzer Straße 1 Tarostraße 9 Kindertagesstätten mit eingeschränkten Öffnungszeiten An der Lehde 14 (eingeschränkte Öffnungszeit) An der Teichmühle 2 (eingeschränkte Öffnungszeit 7:00 – 16:00 Uhr) Arndtstraße 46 - Außenstelle Reichelstraße 5 (eingeschränkte Öffnungszeit 8:00 – 15:30 Uhr) Marschnerstraße 21 (eingeschränkte Öffnungszeit 8:00 – 16:00 Uhr) Seipelweg 16 a (eingeschränkte Öffnungszeit 7:00 – 16:00 Uhr) Spittastraße 7 (eingeschränkte Öffnungszeit 6:30 – 17:00 Uhr) Stollberger Straße 8 (eingeschränkte Öffnungszeit 8:00 – 16:00 Uhr) Theodor-Neubauer-Straße 18 (eingeschränkte Öffnungszeit 7:00 – 16:00 Uhr) Thietmarstraße 13 (eingeschränkte Öffnungszeit 8:00 – 16:00 Uhr)An der Lehde 14 (eingeschränkte Öffnungszeit) Geschlossene Horte/Betreuungsangebote Hort 8. Schule Hort 24. Schule Hort 31. Schule Hort 33. Schule Hort 46. Schule Hort 78. Schule Hort 85. Schule Hort 100. Schule Hort Astrid-Lindgren-Schule Hort Brüder-Grimm-Schule Hort Clara-Wieck-Schule Hort an der Schule Gießerstraße Hort Erich-Zeigner-Schule Hort Ernst-Pinkert-Schule Hort Fritz-Baumgarten-Schule Hort H.- Chr.-Andersen-Schule Hort Joachim-Ringelnatz-Schule Hort Kurt-Masur-Schule Hort 5 Stadtbezirk Mitte Hort Marienbrunner Schule Hort Pablo-Neruda-Schule Hort Schule am Addis-Abeba-Platz Hort Schule am grünen Gleis Hort Schule am Floßplatz Hort Schule am Rabet Hort Wilhelm-Wander-Schule Betreuungsangebot J.-H.-Pestalozzi-Schule Betreuungsangebot Adolph-Diesterweg-Schule Medieninformation der Stadt Leipzig Seite 3 von 3 Betreuungsangebot Schule zur Lernförderung Grünau Horte/Betreuungsangebote mit eingeschränkter Öffnungszeit Hort 60. Schule Hort 74. Schule Hort 120. Schule Hort A.-Fr.-Oeser-Schule Hort Erich Kästner-Schule Hort Fanny-Hensel-Schule Hort Franz-Mehring-Schule Hort Friedrich-Fröbel-Schule Hort Schule am Auwald Hort Schule am Leutzscher Holz Hort Schule Connewitz Hort Theodor-Körner-Schule Hort Wilhelm-Hauff-Schule Betreuungsangebot Förderzentrum für Erziehungshilfe

Grund für den Streik, der in einem Demonstrationszug auf dem Richard-Wagner-Platz seinen Höhepunkt finden soll, ist die ausstehende Einigung in den bisherigen Verhandlungsrunden im Sozial- und Erziehungsdienst.

Arbeitskampf auch in anderen ostdeutschen Städten

Seit dem 25. Februar verhandeln die Gewerkschaften mit der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände. Die Arbeitnehmervertreter möchten für die Angestellten eine Entlastung und bessere Arbeitsbedingungen erreichen. Nach Angaben der GEW haben die Arbeitgeber bislang kein Angebot vorgelegt und zentrale Forderungen der Gewerkschaften zurückgewiesen.

Laut der sächsischen GEW-Chefin Uschi Kruse wolle die Gewerkschaft ein Signal an die Arbeitgeber aussenden, „sich endlich zu bewegen, die frühkindliche Bildung aufzuwerten und die Arbeitsbedingungen zu verbessern“. Arbeitsniederlegungen sollen auch in Chemnitz, Dresden, Leipzig, Halle, Dessau, Erfurt und Gotha erfolgen.

Von Florian Reinke