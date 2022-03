Leipzig

Sachsenweit haben am Dienstagmorgen Verdi und die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) ihre Mitglieder zum Warnstreik aufgerufen. Betroffen sind davon neben der städtischen Behindertenhilfe auch die kommunale Kinder- und Jugendhilfe sowie 50 Horte und Kindertagesstätten. Über 30 kommunale Einrichtungen blieben laut Angaben der Stadt am Morgen vollständig geschlossen. In anderen wurde eine Notbetreuung für Kinder mit Eltern aus systemrelevanten Berufen angeboten oder galten eingeschränkte Öffnungszeiten.

So auch in der integrativen Kindertagesstätte. Dennoch stand Olga Gollej mit ihren Zwillingen Anna und Emilia gegen 8 Uhr vor verschlossenen Toren. Zwar war die 39-Jährige wie die meisten Eltern in Leipzig noch vor dem Wochenende über den Streik und drohende Einschränkungen informiert worden. Jedoch, die angekündigte Öffnungszeit stimmte schlussendlich nicht: Statt wie angekündigt um 7 Uhr begann die Betreuung erst 9 Uhr.

„Schwierige Bedingungen durch Corona“

„Das Streikrecht ist hart erkämpft worden. Es ist nur ein Tag und ich verstehe natürlich auch, dass die Erzieherinnen und Erzieher aufgrund von Corona sehr schwierige Bedingungen hatten“, nahm es Olga Gollej gelassen, auch weil die Pendlerin mit Job in Berlin und dem dortigen Feiertag frei hatte – „Hätte ich zur zur Arbeit gemusst, wäre es erstmal eine kleine Katastrophe gewesen.“

Kitastreik / Warnstreik der Kitas in Leipzig. Olga Gollej (39) mit ihren Kindern Emilia (4) und Anna (4) Quelle: Andre Kempner

Arbeitgeber kritisierten den Arbeitskampf teilweise: Nach Monaten der Corona-Pandemie mit regelmäßigen (Teil-)Schließungen sei der Zeitpunkt unpassend gewählt. Die Leipziger Eltern zeigten sich am Dienstagmorgen jedoch vor allem solidarisch: „Meine Mutter und meine Schwester sind auch Erzieherinnen. Ich weiß, wie belastend die Zeit teilweise für sie gewesen ist, auch finanziell. Deswegen ist das Verständnis hoch“, bewertete Judith Fechner die Situation.

Ähnlich sieht es auch Jeanette Dufraine: „Wer ein offenes Ohr für Probleme und Sorgen hat und auch mal nachfragt, erfährt, wie schwer die Bedingungen für die Erzieherinnen und Erzieher oft sind. Deswegen gibt es von mir volle Unterstützung für den Streik.“

Kitastreik / Warnstreik der Kitas in Leipzig. Jeannette Dufraine (38) mit Tochter Elise (4) Quelle: Andre Kempner

Die Gewerkschaften fordern für die Beschäftigen in den Einrichtungen bessere Arbeitsbedingungen und mehr Gehalt durch höhere Eingruppierungen in den Entgelttabellen. Die Tarifverhandlungen waren pandemiebedingt im Frühjahr 2020 gestoppt worden.

Von Anton Zirk