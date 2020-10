Kitas, Horte, Müllabfuhr – am Mittwoch erneut Warnstreik in Leipzig

Leipzig

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi lässt erneut ihre Muskeln spielen: Am Mittwoch werden die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes der Stadt Leipzig und ihrer nachgeordneten Einrichtungen in einen eintägigen Warnstreik treten, teilte die Gewerkschaft am Montag mit. Betroffen seien neben der Stadtverwaltung auch die Leipziger Sparkasse und die Stadtreinigung, ebenso die Deutsche Nationalbibliothek, die Volkshochschule, das Gewandhaus, die Oper, das Schauspielhaus und die Musikschule. Darüber hinaus soll auch in städtischen Kindertagesstätten, Horten und Schulen die Arbeit niedergelegt werden; aufgerufen wurden dazu auch die Zivilbeschäftigten der Bundeswehr und Mitarbeiter der Deutschen Rentenversicherung.

Wertstoffhöfe voraussichtlich geschlossen

„Der Warnstreik wird ganztägig stattfinden“, betonte am Montag Sebastian Viecenz, Verdi-Bezirksgeschäftsführer für die Leipziger Region, gegenüber LVZ. „Theoretisch könnten bis zu 2500 Beschäftigte streiken.“

Die Stadtreinigung rief die Leipziger auf, ihre Tonnen zum gewohnten Termin bereitzustellen. Nicht geleerte Behälter sollten stehen gelassen werden. Sie würden voraussichtlich bis zum 24. Oktober geleert. Es müsse auch davon ausgegangen werden, dass die Wertstoffhöfe am 21. Oktober geschlossen bleiben, hieß es.

„Sparkassen-Filialen sind geöffnet“

Keine Beeinträchtigungen erwarten dagegen die Sparkasse und die Volkshochschule. „Wir gehen derzeit davon aus, dass es für unsere Kunden keine Einschränkungen geben wird“, erklärte Sparkassen-Sprecherin Barbara Bauer. Auch die Deutsche Nationalbibliothek erwartet keine gravierenden Einschränkungen. „Aber es kann sein, dass nicht alle bestellten Bücher bereitliegen“, so Direktor Michael Fernau.

