Kitas, Horte und Co.: Warnstreik an kommunalen Einrichtungen in Leipzig

Erst Nahverkehrs-Streik, dann kommunale Einrichtungen: Die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft ( GEW) ruft für Freitag zum ganztätigen Warnstreik in Leipzig auf. Betroffen sein werden Einrichtungen der Stadt und damit auch Kindertagesstätten und Horte. Die Aktion sei Teil der aktuellen Tarifrunde 2020 für Beschäftigte des öffentlichen Dienstes, sagte Uschi Kruse, Landesvorsitzende der GEW Sachsen, auf Anfrage. Nachdem in den vergangenen Wochen bereits in mehreren Städten – in Sachsen wie im Rest des Bundesgebiets – gestreikt wurde, werde nun auch in Leipzig dazu aufgerufen.

Es werde eine lineare Lohnerhöhung von 4,8 Prozent bei einer Laufzeit von zwölf Monaten gefordert, mindestens aber 150 Euro. Auch wolle man eine Angleichung der Löhne in Ost- und Westdeutschland erreichen, so Kruse. Eine Kundgebung sei vonseiten der GEW nicht geplant. Voraussichtlich werde jedoch die Gewerkschaft Verdi einen Autokorso vom RB-Stadion bis zum Völkerschlachtdenkmal organisieren.

Welche Einrichtungen sich an dem Streik beteiligen beziehungsweise welche schon zugesagt haben, dazu konnten am Mittwoch weder GEW noch die Stadt Leipzig Angaben machen. Dies werde in der Regel sehr kurzfristig bekanntgegeben, so Stadtsprecher Matthias Hasberg. Je nach Situation und Kapazitäten wolle man jedoch versuchen, eine Notbetreuung einzurichten.

