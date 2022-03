Leipzig

Am Montag, 7. März, ist Schluss mit dem eingeschränkten Regelbetrieb in Sachsens Kindertagesstätten. So richtig neu durchstarten können viele Einrichtungen aber noch nicht, wie ein Blick nach Leipzig zeigt. Und das liegt nicht nur am Warnstreik von Verdi, der am Dienstag einen Teil der Einrichtungen lahmlegen wird.

Ausfallquote ist 1,6 mal höher als ohne Pandemie

„Aufgrund der aktuellen Infektionslage in Kindertageseinrichtungen ist nicht mit einer vollständigen Öffnung jeder Einrichtung zu rechnen“, teilt das Amt für Jugend und Familie für die 53 Kitas der Stadt mit (ohne Horte). Die Ausfallquote unter den 979 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (inklusive Praktikanten und Azubis) sei aktuell 1,5 mal höher als in Nicht-Pandemiezeiten. Die Öffnungszeiten müssen daher teilweise gekürzt werden. „Es wird in jedem Fall versucht, in jeder kommunalen Kindertageseinrichtung eine angemessene Betreuungszeit zu ermöglichen“, so die Stadt.

Hoher Krankenstand

„Pandemiebedingt gibt es einen hohen Krankenstand in den Häusern“, sagt auch Christine Mühle, Fachbereichsleiterin Kindertageseinrichtungen bei der“ Kindervereinigung Leipzig (13 Kitas, 247 Mitarbeiterinnen). Das könne nicht komplett abgefangen werden; deshalb sei zunächst nicht in allen Häusern die komplette Öffnungszeit von 6 bis 17.30 Uhr möglich, so Mühle. Sie verweist auf die hohe Belastung der Pädagoginnen in den letzten Monaten, mahnt aber auch, jetzt die Kleinsten nicht zu überfordern: „Kinder haben über einen langen Zeitraum ein anderes Kitasystem erlebt oder gar nicht anders kennen gelernt“, betont Mühle. Es dürfe nun daher nicht nur um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gehen. „Wir müssen auch die Belastungsgrenze der Kinder und das Kindeswohl im Blick behalten.“

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Sehr unterschiedliche Lage

Die 13 Kindertagesstätten des Berufsbildungswerks (BBW) in Leipzig und Markkleeberg sind zum Neustart sehr unterschiedlich aufgestellt, sagt Hauptgeschäftsführer Tobias Schmidt. In manchen Einrichtungen seien viele Kinder krank; Personal fehle wegen Quarantäne oder eigener Krankheit. Einigen Kitas fehlen zehn, wenigen bis zu 25 Prozent der Erzieherinnen und Hilfskräfte; 260 Beschäftigte haben die BBW-Kitas insgesamt. Bis in allen Einrichtungen wieder die regulären Öffnungszeiten gelten, könne es noch etwas dauern. Kurzfristige Änderungen seien vorerst immer mal wieder möglich. „Unsere Erzieherinnen freuen sich, wieder in den Regelbetrieb übergehen zu können“, konstatiert Schmidt. Inzwischen seien auch knapp 90 Prozent des Personals vollständig geimpft. Trotzdem gebe es ein mulmiges Gefühl: Ein Großteil der Kolleginnen habe sich angesteckt. „Und manche hat leider mit Long-Covid zu kämpfen“, so Schmidt.

Eingeschränkte Öffnungszeiten

„Wegen des derzeitigen Personalausfalls gibt es in manchen Einrichtungen eingeschränkte Öffnungszeiten“, teilt auch die Fröbel-Gruppe mit (350 Beschäftigte). Einige der 18 Kitas hätten im Monatsdurchschnitt 15 Prozent Personalausfall, andere seien schon wieder im Normalbetrieb, teilt Fröbel-Sprecher Michael Kuhl mit.

Dynamische Situation

Ein Großteil der 15 Kitas der Volkssolidarität geht ab Montag wieder in den Regelbetrieb, sagt Sprecher Martin Gey. In vier Einrichtungen gebe es allerdings Beobachtungsgruppen mit einem Personalausfall von bis zu 40 Prozent, die Betreuungszeiten müssten dort wegen des Infektionsgeschehens vorerst eingeschränkt bleiben. Ansonsten seien die rund 370 Mitarbeitenden ab Montag im Wesentlichen verfügbar. Gey betont aber die dynamische Situation: „Wir rechnen mit neuen Infektionssituationen, die uns in die Lage bringen werden, erneut Betreuungszeiten zu reduzieren. Wir können die vollumfängliche Betreuung der Kinder zu den regulären Öffnungszeiten nicht garantieren und es kann weiter zu temporären Einschränkungen auf Grund von Infektionen und personellen Engpässen kommen.“

Von Björn Meine