Klage eingereicht: Streit zwischen Stadt Leipzig und Bürgerkomitee eskaliert

Im Leipziger Rathaus wächst der Unmut über das Bürgerkomitee Leipzig und dessen Arbeit im Museum in der „Runden Ecke“. Weil die Stadt wegen nicht erfüllter Bedingungen Fördermittel einbehält, hat das Komitee beim Verwaltungsgericht Klage eingereicht.

Seit Langem warnen Historiker vor dem Verfall der Exponate in der vor 30 Jahren installierten Ausstellung „Stasi – Macht und Banalität“. Rainer Eckert und Carola Rudnik fordern aktuelle Forschungsstandards, professionelle Gestaltung und einen wissenschaftlichen Beirat. „Die Dauer-Ausstellung gehört dringend überarbeitet“, betont auch Leipzigs Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke ( Die Linke).

Leiter will Präsentation nicht verändern

Gedenkstellen-Leiter Tobias Hollitzer will die Präsentation wegen der „historischen Authentizität“ jedoch nicht verändern; er verweist auf konservatorische Maßnahmen in diesem Jahr. In puncto Modernisierung führt das Bürgerkomitee ein 2016 erarbeitetes Entwicklungskonzept an – das sei von der Stiftung Sächsische Gedenkstätten (StSG) sowie vom Leipziger Stadtrat im Rahmen des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (INSEK 2030) grundsätzlich zur Umsetzung empfohlen worden und sei die Grundlage der aktuellen Arbeit und Planung des Bürgerkomitees. Deswegen sieht man das Rathaus am Zug. Doch das berief sich schon 2017 auf ein ausführliches Gutachten: „Diese Dokumente sind keine tragfähige Grundlage“, heißt es darin. Das Papier liegt der Redaktion vor.

Der Verein kennt diese wissenschaftliche Einschätzung, doch eine nennenswerte Entwicklung in der „Runden Ecke“ zeichnet sich offenbar nicht ab. Nun spitzt sich der Konflikt zu: Die im Förderbescheid für 2020 formulierten Auflagen sieht die Kommune als nicht erfüllt an und hat einen nicht bezifferten Teil einbehalten.

Beirat soll Verein beraten

Gefordert werde ein wissenschaftlicher Beirat sowie ein Workshop zum Entwicklungskonzept, informiert die amtierende Kulturamtsleiterin Antje Brodhun. Weil beide Punkte weiter offen sind, „konnte die Fördersumme 2020 bisher nur teilweise ausgereicht werden“.

Der Beirat soll den Verein bei der wissenschaftlichen Arbeit beraten sowie Sammlungs- und Ausstellungskonzepte beurteilen. Genau das ist laut Vereinsmitglied und Bürgerrechtler Johannes Beleites das Problem: „Einmischung oder gar Kritik betrachtet der Vorstand nicht als hilfreich, sondern als feindlich“, konstatiert er und erhebt schwere Vorwürfe gegen Hollitzer. „Der Geschäftsführer behält sein Wissen für sich und agiert autoritär – in einem Verein, der eine Diktatur aufarbeiten will. Das ist alarmierend.“

Land wartet auf Zustimmung durch Kommune

Die von Kritikern schon länger geforderte konsequente Haltung der Stadt Leipzig macht dem Komitee auch bei der Vergabe aus einem anderen Topf Schwierigkeiten: 2018 beschloss die Sächsische Staatsregierung, dem Bürgerkomitee 1,042 Millionen Euro aus ehemaligem DDR-Vermögen (PMO-Mittel) zur Verfügung zu stellen. „Die dazu eingegangenen Förderanträge konnten bisher vor allem aufgrund der fehlenden Zustimmung des Grundstücks- und Immobilieneigentümers Stadt Leipzig nicht bewilligt werden“, informiert Jörg Förster, Sprecher des Kulturministeriums.

Im vergangenen Spätsommer hatte die Landesbehörde deshalb um eine Stellungnahme aus Leipzig gebeten. Die erfolgte im September und liegt der LVZ vor. Darin bemängelt das Kulturamt das Fehlen eines aktuellen Konzeptes und die fehlende Abstimmung mit dem Rathaus zu einzelnen Baumaßnahmen. Manche Schritte widersprächen zudem dem Auftrag, das Objekt barrierefrei zu gestalten, andere unterlägen der Steuerung durch die Stadt und nicht durch den Verein.

Verwaltung ist „irritiert“

Auffällig dabei: Die vom Bürgerkomitee beantragten Bauvorhaben beschränken sich auf den Außen- und Eingangsbereich sowie den Keller. Bewilligt wurden die PMO-Mittel jedoch nicht zuletzt für den Umbau von Räumen, die Einrichtung eines Besuchercafés sowie die Restaurierung musealer Räumlichkeiten. Das Kulturamt nennt das in seiner Stellungnahme „irritierend“.

Ende 2022 läuft die Frist zur Verwendung der Mittel ab. „Das Kulturministerium ist bestrebt, im guten Miteinander aller Fördermittelgeber die ,Runde Ecke‘ weiterzuentwickeln“, bemerkt Sprecher Förster. Doch ein „gutes Miteinander“ ist zumindest zwischen Stadt und Verein außer Sicht.

Vorstand führt Corona ins Feld

Das Bürgerkomitee bestätigt die Klage beim Verwaltungsgericht wegen der Nebenbestimmungen im Förderbescheid. Vorstand Wenge begründet das Fehlen eines Beirates mit der aktuellen Lage: Eine Abstimmung über die Zusammenstellung sei wegen der „Pandemie-bedingten Ausnahmesituation besonders schwierig“. Der Vorstand habe sich in den zurückliegenden Sitzungen mit entsprechenden Personalvorschlägen beschäftigt und erste Anfragen auf den Weg gebracht. Man gehe davon aus, dass die Berufung eines wissenschaftlichen Beirates im nächsten Jahr abgeschlossen sein wird. „Dann werden wir selbstverständlich allgemein auch über die personelle Zusammensetzung informieren“, sagt Wenge. Auch für den Ausfall des Workshops macht er die Folgen von Corona verantwortlich.

Von der Kritik der Stadt offenbar unbeeindruckt, verweist der Verein weiterhin auf sein Entwicklungskonzept. Dessen langfristige Umsetzung sei auch relevant für die Entwicklung des geplanten „Forums für Freiheit und Bürgerrechte“ auf dem Gelände des Matthäikirchhofes. Kulturamtschefin Brodhun widerspricht: Es gehe um die Begleitung bei der Umsetzung, „eine Bestätigung des Konzeptes lässt sich daraus nicht ableiten“. Vergeblich habe das Amt versucht, dem Träger dies klarzumachen.

Bürgerrechtler Beleites macht sich Sorgen um die Zukunft. „Wenn sich der Vorstand solider Arbeit weiter verweigert, wird das Bürgerkomitee auf dem neuen Areal kaum eine Rolle spielen.“

