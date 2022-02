Klage erfolgreich: Leipziger Gästetaxe ist rechtswidrig

Leipzig

Die Leipziger Gästetaxe-Satzung ist unwirksam. Das Oberverwaltungsgericht Bautzen (OVG) hat soeben zugunsten eines Normenkontrollantrags des a&o-Hostels am Leipziger Hauptbahnhof entschieden, teilte a&o-Justitiar Florian Schöfer mit.

„Das Oberverwaltungsgericht hat deutlich aufgezeigt, dass Städte ihre Hausaufgaben machen müssen, bevor sie Tourismusabgaben erheben dürfen“, sagte er. „Wir hoffen, dass City Taxes als Einnahmequelle damit unattraktiver werden.“ Das Urteil vom Donnerstag sei ein „schöner juristischer Erfolg“, müsse aber noch nicht das endgültige Aus für diese Abgabe in Leipzig bedeuten. Zum Beispiel könne die Stadt in die nächste Instanz gehen oder eine neue Gästetaxe-Satzung beschließen.

Drei Euro pro Kopf und Aufenthaltstag

Die oft auch als Bettensteuer bezeichnete Abgabe wurde seit 1. Januar 2019 in Leipzig erhoben. Sie betrug im Regelfall drei Euro pro Person und Tag (An- und Abreise zählen als ein Tag), bei Zimmerpreisen unter 30 Euro pro Nacht wird nur ein Euro fällig, Studierende und Auszubildende sind von der Abgabe befreit. Wegen der Corona-Krise hatte der Leipziger Stadtrat die Gästetaxe jüngst wiederholt komplett ausgesetzt. Für 2022 rechnete die Stadt ursprünglich mit Einnahmen von 8,7 Millionen Euro. Die Gästetaxe sollte aber erst dann wieder erhoben werden, wenn die entsprechenden Corona-Beschränkungen entfallen sind.

„Rechtlich handelt es sich um eine Gegenleistung für das touristische Angebot der Stadt – also muss sie auch in einem wirtschaftlichen Zusammenhang mit diesen Einrichtungen stehen“, erläuterte Justiziar Schöfer: „Hier fehlen überzeugende Berechnungen der Stadt Leipzig.“ Wenn das OVG-Urteil hält, entfalle die Abgabe in Leipzig zumindest vorläufig für alle Reisenden.

Kette bekämpft Abgaben bundesweit

a&o habe bereits eine Vielzahl von Verfahren gegen alle Arten von Übernachtungsabgaben geführt, fügte Marketingchef Phillip Winter an. „Drei Euro extra mögen bei einem Aufenthalt im Fünf-Sterne-Hotel nicht der Rede Wert sein.“ Die Hostel-Kette spreche aber auch Gäste an, bei denen eine solche Abgabe fürs Reisebudget durchaus eine Rolle spiele.

Zur Jahrtausendwende gegründet, hatte a&o in Leipzig 2008 an der Brandenburger Straße im früheren Bahnpostamt ein Hostel mit 580 Betten eröffnet. Inzwischen gehören zu dem Unternehmen 39 Häuser in neun europäischen Ländern. Seit 2017 ist der amerikanische Investor TPG Real Estate Eigentümer der Kette.

Von Jens Rometsch